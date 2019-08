Ecco le principali novità e i miglioramenti della nuova EMUI 10 di Huawei

Bollette 28 giorni : richiesta rimborso - Ecco le risposte dei principali gestori : Bollette 28 giorni : richiesta rimborso , ecco le risposte dei principali gestori La sentenza del Consiglio di Stato a seguito della delibera Agcom sulla controversia tra consumatori e operatori telefonici è ancora oggetto di polemiche e discussioni. Wind 3, Fastweb e Vodafone (per Tim si aspetta il pronunciamento definitivo) dovranno procedere al rimborso dei giorni sottratti laddove gli utenti non accettino le misure compensative. Ricordiamo ...

Super Mario Maker 2 : Ecco i 5 livelli realizzati dai principali studi di sviluppo italiani : Il nuovo Super Mario Maker 2 è il perfetto banco di prova per tutti i giocatori che vogliono cimentarsi con le proprie abilità da game designer: intuitivo e di facile utilizzo, permette a tutti gli appassionati di iniziare a crearsi da zero la propria avventura di Super Mario , costruendo tutti i livelli che vogliono e con una libertà di creazione senza precedenti.A mostrare le potenzialità creative del gioco sono scesi in campo anche alcuni dei ...

Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp : pubblicità - contatti - temi e QR code : Le novità di WhatsApp simultaneamente in cantiere non sono poche e vale la pena di riassumere le più importanti L'articolo Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp: pubblicità, contatti, temi e QR code proviene da TuttoAndroid.