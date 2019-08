È morto il miliardario danese Lars Larsen | fondatore della catena di arredamento Jysk

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accusato di abusi sessuali e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accusato di abusi e traffico di minori : Il finanziere miliardario Jeffrey Epstein è morto suicida in carcere. Epstein è stato travolto da uno scandalo sessuale esploso lo scorso luglio, quando in casa sua furono ritrovati dvd di ragazze minorenni. Il finanziere americano è stato accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. Epstein – secondo quanto riportano ora diversi media – sarebbe stato trovato senza vita nella sua cella nel ...

È morto in un incidente il miliardario statunitense Chris Cline - soprannominato “il re del carbone” : Il miliardario e filantropo statunitense Chris Cline, noto come “il re del carbone”, è morto giovedì in un incidente in elicottero vicino alle Bahamas; oggi avrebbe compiuto 61 anni. La notizia è stata data da un suo avvocato e da

