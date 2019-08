Dramma nella casa vacanze | fanno sesso sul balcone | poi il crollo e il volo da oltre tre

Antonella Clerici - non solo Rai : l'ultimo Dramma - costretta a chiudere il suo ristorante : Un periodo disgraziatissimo, per Antonella Clerici. Non solo le brutte notizie televisive, con la Rai che la ha tagliata fuori dai palinsesti (e con lei che, forse, si sta muovendo per cercare una nuova collocazione). La conduttrice, ora, deve incassare un'altra amarissima delusione: il suo ristoran

La Casa di Carta - “Lisbona” svela : “Nella quarta stagione le cose non andranno bene. Molti momenti Drammatici” – SPOILER : “Le cose nella prossima stagione non andranno bene“. A svelarlo è Itziar Ituño, l’ispettrice Raquel Murillo, ora “Lisbona“, della serie La Casa di Carta, in un’intervista a Fanpage nella quale ha spiegato che, anche se la terza stagione è appena uscita su Netflix, la produzione è già al lavoro sulla quarta. “Non so cosa succederà nella quarta stagione. Noi attori non lo sappiamo ancora. So solo che ci ...

Ho un cancro! Dramma nella famiglia Nainggolan : Non è un momento fortunato per la famiglia Nainggolan. Claudia Nainggolan moglie di Radja e mamma delle sue due figlie: Aysha, 7 anni e Mailey di 3. A darne notizia su Instagram, con un lungo post, è Claudia stessa. Ecco le sue parole: “È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo. È da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi ...

Dramma a Verona - bimbo di 3 anni cade nella piscina dell’asilo : è grave : Incidente nella piscina allestita in un asilo nido estivo a Vigasio, in provincia di Verona: un bambino di 3 anni, per cause che sono ancora in via di accertamento, è finito nella vasca. Un elisoccorso del 118 lo sta trasferendo al pronto soccorso in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Conduttore Rai nella bufera - il gossip : “Nasconde situazione Drammatica” : Conduttore Rai lascia un programma, ma cosa c’è dietro? La vera ragione Un Conduttore Rai avrebbe lasciato un programma già consolidato ma non ammettendo il vero motivo. A lanciare il gossip è stato il settimanale Chi, che ha rivelato una verità che ha a sua volta scatenato la caccia al nome. Non si conosce infatti […] L'articolo Conduttore Rai nella bufera, il gossip: “Nasconde situazione drammatica” proviene da gossip e ...