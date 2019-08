Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio | ha

Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio - annuncia Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

I senatori tornano in aula Domani alle 18! : Martedì l’aula del Senato deciderà sul calendario. Appuntamento alle ore 18. Invece il 20 agosto sono previste le comunicazioni del

Crisi - in corso vertice dei capigruppo Il Pd : «Aula Domani forzatura inaudita» Dem - M5S e misto avranno 159 senatori : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori