Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio | annuncia

Crisi - in corso vertice dei capigruppo Il Pd : «Aula Domani forzatura inaudita» Dem - M5S e misto avranno 159 senatori : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori