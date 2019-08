Dimesso dai medici con antibiotici per il mal di stomaco | muore 4 giorni dopo per

Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il'hannocon una cura a base dicontro il mal didi cui soffriva. MaAustin O'Dowd è morto a soli 9 anni di una meningite fulminante. Il decesso del bambino risale allo scorso 2 giugno, ma solo negli ultimisono stati resi noti i risultati dell'autopsia, che ha rivelato la causa della tragedia. Come riporta il Daily Mail, il bambino era stato trasferito di corsa al Basildon Hospital, nell'Essex, nel Regno Unito, il 28 maggio scorso con un forte mal die un occhio gonfio. Il padre di Austin, Vince O'Dowd, 64 anni, ha raccontato che ilo hanno mandato a casa cone collirio sei oreil suo arrivo. La situazione è poi precipitata neisuccessivi, fino alla morte del piccolo, avvenuta quattro. Intanto, anche in ospedale è stata lanciata un'inchiesta interna per cercare di capire cosa sia ...

