Di Marzio | per Lozano clausola rescissoria di 130 milioni | il Napoli conferma Milik

Di Marzio : “Icardi non ha aperto al Napoli che tra qualche giorno andrà su Llorente” : Gianluca Di Marzio dà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non ha aperto al Napoli. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai aperto. Il Napoli non lo attenderà all’infinito e tra qualche giorno andrà su Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare Napoli». L'articolo Di Marzio: “Icardi non ha aperto al Napoli che tra ...

Di Marzio : “La Fiorentina tratta a oltranza per Ribery” : La Fiorentina sta facendo di tutto per ingaggiare Franck Ribery il francese che si è liberato dal Bayern Monaco. Gianluca Di Marzio ne ha dato notizia allo speciale Calciomercato. «Si sta trattando a oltranza. La Fiorentina ha offerto un biennale da quattro milioni netti a stagione. Ribery ha richieste particolari, ad esempio la presenza fissa del suo fisioterapista». I viola vorrebbero prenderle quasi ad ogni costo. Ci sarà poi da vedere se ...

Gianluca Di Marzio intesa raggiunta tra Inter e United per Lukaku : Questo l’ultimo aggiornamento sulla trattativa in corso tra l’Inter e lo United per Lukaku secondo Gianluca Di Marzio. intesa raggiunta tra Inter e Manchester United per Lukaku, accordo verbale tra le due società con i nerazzurri che adesso attendono i documenti da firmare per chiudere l’operazione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Lukaku dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia (nella notte o domattina) per ...

Di Marzio : Il Tottenham offre 70 milioni per Dybala : Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Tottenham ha proposto 70 milioni di euro per Dybala. Dopo il mancato accordo con il Manchester United, dunque, è sempre la Premier League che cerca di attirare a sé l’argentino, Sul quantum della valutazione del calciatore la Juventus sarebbe d’accordo con il club di Pochettino. Spetta adesso a Dybala trovare un accordo economico con il Tottenham. Il nodo non è comunque ...

Di Marzio : “Icardi ha aperto a questi progetti - bisognerà trovare l’accordo con l’Inter” : Mauro Icardi, secondo Gianluca Di Marzio ha aperto alle offerte di Roma e Napoli. Per questo nella trattativa Inter-Dzeko potrebbe rientrare Maurito. “Per Edin Dzeko, Roma e Inter sembramo ancora distanti, anche se il bosniaco rimane la pista più alla portata per la squadra di Conte. I tempi dello scambio Dzeko-Icardi non sarebbero comunque brevissimi, perché c’è da attendere prima la definizione dell’approdo di Lukaku ...

Di Marzio : 'La Juve sfida l'Inter per Lukaku - Dybala possibile contropartita tecnica' : La sfida tra Juventus ed Inter è già partita prima dell'inizio del campionato: un duello che riguarda quindi anche il mercato, dopo che l'Inter ha dichiaratamente manifestato l'intenzione di investire su Romelu Lukaku, punta del Manchester United, che Antonio Conte vede come il profilo ideale per il settore avanzato interista. Se però inizialmente solo la società di Suning era interessata alla punta belga, adesso anche la Juventus si sarebbe ...

Di Marzio – Vinicius al Benfica per 17 milioni : Ultime di mercato da Sky. Gianluca Di Marzio ha annunciato il passaggio di Vinicius al Benfica. Dopo la scorsa stagione in cui a militato tra le fila del Rio Ave e Monaco l’attaccante brasiliano passerà al Benfica a titolo definitivo. 17 milioni di euro, la cifra dell’affare Vinicius ha lasciato oggi il ritiro degli azzurri, pronto oramai a trasferirsi a Lisbona. “Vinicius Morais ripartirà dal Benfica, dopo la stagione ...

Gianluca Di Marzio : 'Chiesa è convinto di chiedere via libera per trasferirsi alla Juve' : Il probabile arrivo di de Ligt potrebbe non essere il solo alla Juventus. La dirigenza però, prima di investire di nuovo, dovrà pensare a sfoltire una rosa ricca di giocatori, cercando di ricavare quel tesoretto utile per poter acquistare giocatori funzionali al gioco di Sarri. I possibili indiziati a lasciare la squadra sono diversi: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi, mentre nel settore avanzato ...

Di Marzio : Elmas Napoli - operazione in chiusura : Elmas-Napoli, Sky annuncia: operazione in chiusura Per il trasferimento di Elif Elmas al Napoli siamo in dirittura d’arrivo. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, tramite un tweet: “Elmas al Napoli, operazione in chiusura”. Oggi aveva parlato anche De Laurentiis. #Elmas al @sscNapoli, operazione in chiusura @Fenerbahce @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 12 luglio 2019 «Napoli, ti ...

Di Marzio : l’Atletico Madrid torna alla carica per Hysaj : La notizia riguardante il Napoli da Speciale Calciomercato è relativa a Hysaj. L’esterno basso di destra della squadra di Ancelotti – e seguito dal procuratore Giuffredi – è stato nuovamente richiesto dal club del Cholo Simeone. Il Napoli al momento ha in squadra tre esterni destri di difesa e l’albanese è in predicato di lasciare il club. Dovrebbe partire anche Mario Rui, anche se Di Marzio non ha ancora fornito ...

Di Marzio : “Il Cagliari pensa a Rog per sostituire Barella» : Nello speciale calciomercato, su Sky, Gianluca Di Marzio dichiara che il Cagliari sta pensando a Rog per sostituire Barella in uscita verso l’Inter. Maran, in collegamento da Cagliari, dice: «È difficile smentire Di Marzio che è sempre molto ben informato. È uno dei giocatori che stiamo seguendo, anche se non è l’unico». Di Marzio ricorda che c’è anche la concorrenza del Genoa. L'articolo Di Marzio: “Il Cagliari pensa a Rog per ...

Gianluca Di Marzio : Il Genoa insite per Rog : Per il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio il Genoa starebbe insistendo per Marko Rog. Il centrocampista del Napoli, da gennaio in prestito al Siviglia, stuzzica molto Preziosi. Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti: la trattativa per il croato classe 1995 entra nel vivo, lui intanto è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a Dimaro. L'articolo Gianluca Di Marzio: Il Genoa insite per Rog sembra ...