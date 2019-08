Di Marzio | “Icardi non ha aperto al Napoli che tra qualche giorno andrà su Llorente”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2019) Gianluca Didà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non haal. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai. Ilnon lo attenderà all’infinito e trasu Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare». L'articolo Dinon haalche trasuilsta.

