Denunciato per razzismo l' ex gestore di Punta Canna | la spiaggia fascista

Manziana - narcotizza minorenne per gioco : 22enne Denunciato : Roma – Durante la sagra di paese, ha versato benzodiazepine (anche nota come droga dello stupro) in un boccale di birra e lo ha offerto ad un ignaro amico minorenne. Per questo futile e pericoloso scherzo, i Carabinieri della Stazione di Manziana hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 22enne, responsabile del reato di stato di incapacita’ procurato mediante somministrazione di stupefacenti. Durante la serata di festa e ...

Cremona - pensionato Denunciato per maltrattamenti in famiglia : “Picchiava e vessava la moglie da 34 anni” : maltrattamenti. Botte. Tradimenti. Tutto andava avanti, senza requie per la donna, da 34 anni. Da una vita: lui, pensionato 65enne, vessava la moglie, sette anni più anziana, dal 1985. Una data fissata dalla donna che, sentita dai carabinieri intervenuti nell’abitazione di Soresina, diecimila abitanti, in provincia di Cremona, ha raccontato che proprio in quell’anno cominciarono i problemi in famiglia. Sofferenze fisiche e ...

Turista fa il bagno nudo in una fontana a Biella : Denunciato per atti osceni in luogo pubblico : Il caldo, si sa, può dare alla testa e spingere a cercare qualsiasi rimedio per avere un po’ di refrigerio. Ne sa qualcosa un uomo di 52 anni di Berna, di passaggio a Biella durante un’escursione sulle prealpi biellesi. In piazza San Paolo, davanti alla stazione ferroviaria, ieri mattina ha posato lo zaino sul porfido a bordo vasca, si è spogliato, togliendosi anche gli slip, ed è entrato nella fontana completamente nudo. Con lui ...

Neymar - nuovi guai per il brasiliano : Denunciato dal tifoso colpito in Coppa di Francia : Non c’è pace per Neymar. Nel giorno in cui vengono archiviate le accuse di stupro nei suoi confronti, l’attaccante brasiliano si vede costretto ad affrontare un nuovo guaio giudiziario. Secondo “L’Equipe”, infatti, il tifoso colpito con un pugno dal giocatore dopo la finale della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes avrebbe deciso di sporgere denuncia presso la procura della Repubblica di Bobigny. ...

Bitter Sweet - anticipazioni episodi 41-50 : Onder Denunciato - Buruk scoperto : La soap opera "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano che dal 5 agosto potrà assistere ad un doppio appuntamento con la serie tv turca, conosciuta in patria con il titolo di Dolunay, che sarà messa in onda dalle 14,49 alle 16,50 circa su Canale 5, dopo l'appuntamento con "Una Vita". Le anticipazioni riguardanti la narrazione di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" da lunedì 5 agosto a venerdì ...

Padova - permesso di soggiorno per aver Denunciato il ‘caporale’. “Se tutti gli sfruttati li imitassero - sconfiggeremmo le agromafie” : Per mesi hanno lavorato nei campi, senza un contratto regolare, per 14 ore al giorno. Il loro ‘caporale‘ li sfruttava e li derubava dei loro risparmi. Tanto che 14 ragazzi africani, tutti richiedenti protezione internazionale e provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Nigeria che operavano nella Bassa Padovana hanno deciso di sporgere denuncia e fare il nome del loro sfruttatore, un cittadino marocchino che li ...

Clochard litigano per posto letto : un ferito e un Denunciato : Roma – È scoppiata ieri intorno alle ore 22 una lite tra due Clochard, davanti alla stazione Termini a Roma. Un romano di 75 anni e’ stato denunciato a piede libero per avere ferito con delle forbici un congolese di 50 anni. Il motivo della contesa sembrerebbe essere stato un posto dove dormire durante la notte. Il congolese ha riportato una ferita lacero contusa alla mano destra con una prognosi di 10 giorni. Dopo il ferimento il ...

Reggio Emilia - operaio comunale prende a badilate il collega : Denunciato : È stato denunciato per lesioni personali aggravate un operaio comunale di 58 anni della provincia di Reggio Emilia che alla fine dello scorso maggio aveva preso a badilate un collega, dopo le ripetute liti dei giorni precedenti. L’aggredito non era risultato grave, ma aveva riportato diverse contusioni guaribili con 8 giorni di prognosi. A seguito della denuncia da parte della vittima e delle indagini sulla vicenda, i carabinieri della ...

Ferrara vs Meloni-Capezzone "loro 'morte a ebrei'.."/ Foglio Denunciato : ecco perché : Giuliano Ferrara contro Capezzone e Giorgia Meloni 'si vergognino del loro 'morte agli ebrei'": la denuncia contro il Foglio, ecco dove nasce la polemica

Firenze. Ruba un tablet - scoperto e Denunciato dalla Polizia Municipale : Aveva Rubato un tablet da un locale, ma il suo comportamento ha destato l’attenzione della Polizia Municipale che, dopo una

L’ex Juventus Trezeguet Denunciato per guida in stato di ebbrezza : Ultime ore difficili per l’ex attaccante della Juventus David Trezeguet, il francese è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. L’ex calciatore è stato fermato a bordo del suo suv in una via del centro di Torino, inizialmente si sarebbe rifiutato di procedere con l’alcol test ed in seguito dopo averlo eseguito avrebbe dato esito positivo con un livello di alcol nel sangue superiore al doppio del ...

Scooter in mare per scommessa - Denunciato Balotelli : La "scommessa" del tuffo col motorino potrebbe costare cara a Mario Balotelli. Il calciatore e' stato infatti denunciato all'autorità giudiziaria

Una scommessa finita male - la goliardata dello scooter costa cara a Balotelli : SuperMario Denunciato! : SuperMario è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo la goliardata dello scooter, una scommessa che ha fatto il giro del web Mario Balotelli potrebbe pagare a caro prezzo la goliardata messa in scena insieme a Catello Buonocore, che ha ricevuto 2000 euro da SuperMario per lanciarsi in mare con uno scooter. La Polizia Municipale di Napoli ha infatti denunciato l’ex Milan e Inter per istigazione a delinquere ed ...

Mario Balotelli è stato Denunciato per aver pagato un amico per tuffarsi in mare su uno scooter da un molo a Napoli : Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato dalla polizia di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per aver proposto al suo amico Catello Buonocore, gestore di un bar a Mergellina, una zona di Napoli, di tuffarsi