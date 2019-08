Dal sarcofago al ministero? Boschi in pole come futuro ministro | ma Renzi vuole mani

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? Bacioni Dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

Maria Elena Boschi sfida Matteo Salvini : «Dice che sono una mummia? Un saluto Dal mio sarcofago» : Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini. Non certo un inedito nella politica italiana in questi ultimi anni. Ma questa volta la sfida della ex ministra all’attuale leader della Lega è pubblica e piuttosto forte. Maria Elena Boschi risponde a Matteo Salvini che – dalla Versiliana – aveva attaccato il Pd e i “renziani” dicendo che Renzi, Boschi e Lotti sono “delle mummie” che vengono dal passato. Insomma ...