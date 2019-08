Crotone | ufficiale | c’è il ritorno di Mazzotta

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il Football Clubcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio. Nato a Palermo il 2 Agosto 1989, per l’esterno siciliano si tratta di un vero e proprio rientro a casa, che si registra a distanza di 5 anni dalla sua ultima stagione con la maglia rossoblù, casacca che ha indossato dal gennaio 2011 al giugno 2014 collezionando ben 115 presenze e venendo premiato come miglior terzino della cadetteria. Prima e dopo il, Antonio ha indossato le maglie di Lecce, Pescara, Cesena (anche in serie A), Catania, Frosinone e Palermo per un totale di ben 253 presenze in serie B. Dotato tecnicamente, fa della corsa e della resistenza le sue armi migliori e garantisce tanta spinta e sovrapposizioni sulla fascia. I tifosi rossoblù lo conoscono molto bene e hanno già avuto modo di vedere e applaudire le sue giocate. Il calciatore ha ...

