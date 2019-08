Coppia precipita mentre fa sesso sul balcone | ragazzo di 30 anni lotta tra la vita e la

Coppia precipita mentre fa sesso in balcone : lui - 30 anni - lotta tra la vita e la morte : E' accaduto in Costa Azzurra a una focosa Coppia di trentenni: i due sono precipitati per tre metri e mezzo e l'uomo ha avuto la peggio. E' ora ricoverat in gravi condizioni all'ospedale di Nizza.

Perù - Coppia si bacia in bilico sul ponte : precipitano e muoiono : La tragedia a Cuzco, in Perù, dove i due fidanzatini si stavano baciando sulla ringhiera di un ponte a 15 metri di altezza: la caduta non ha lasciato loro scampo. Si stavano baciando appoggiati alla ringhiera di un ponte, ma hanno perso l’equilibrio e sono caduti di sotto, morendo. Una tragedia assurda, che si è verificata nella città di Cuzco, in Perù. I due fidanzatini erano avvinghiati sul parapetto del Puente Belén, lei seduta dando le ...

Auto precipita sui binari e viene travolta da un treno merci : morta Coppia di anziani - ferito il macchinista : Tragedia a Castelveccana, nel varesotto: un'Auto con due persone a bordo è stata travolta da un treno merci e i due passeggeri sono entrambi morti. Le vittime sarebbero due anziani...