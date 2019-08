Conte al Senato spiega la crisi al Paese Il Quirinale pronto alle consultazioni

Conte a Chigi - prepara intervento in Senato e apertura crisi : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha passato la giornata a Palazzo Chigi per mettere a punto l'intervento che domani terrà nell'aula del Senato. Il premier, sui social network, ha dato "appuntamento" ai suoi sostenitori per il discorso che dalle 15 sarà trasmesso in diretta anche sulla sua pagina Facebook. Conte traccerà un bilancio del suo governo, a partire dal contratto e dai risultati raggiunti in poco più di un anno a Palazzo ...

Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Decisamente ricco l'offerta tv per seguire in diretta e commentare a caldo questo martedì 20 agosto 2019, che vede in programma le comunicazioni del Premier Giuseppe Conte al Senato, primo atto 'ufficiale' e atteso di questa anomala Crisi di Governo firmata Ministro dell'Interno.

Matteo Salvini - il grande timore dentro la Lega : "Vedrete cosa tirerà fuori Conte in Senato" : Sta tenendo la porta aperta, Matteo Salvini, ma il timore dentro la Lega è che Giuseppe Conte gliela sbatterà in faccia nel modo più doloroso, nell'Aula del Senato davanti a tutti i parlamentari. "Conte è ancora il mio presidente del Consiglio, se mi dice che vuole fare cose interessanti, ascolterem

Luigi Di Maio e Conte - tutto già pronto : "Si va alla crisi in Senato". Il trucco per fare l'inciucio col Pd : La crisi è una partita di nervi, depistaggi e furbizie. E il Movimento 5 Stelle, in 6 anni in Parlamento, pare già aver appreso i rudimenti dei vecchi volponi della Prima Repubblica. Secondo il Fatto quotidiano, Luigi Di Maio e i suoi (che oggi si sono incontrati nella casa di Beppe Grillo a Marina

Crisi di governo : Conte prepara il discorso per il Senato - addio a Salvini più vicino : Il premier Giuseppe Conte sta preparando il discorso che pronuncerà tra pochi giorni in Senato e in molti sono certi che "dirà addio" al leader leghista Matteo Salvini. La rottura, a questo punto, pare insanabile: Salvini, che nemmeno una decina di giorni fa chiedeva "pieni poteri" agli italiani, potrebbe ritrovarsi senza governo e senza elezioni. Di Maio, infatti, non ha voluto cogliere i segnali di pace lanciati dall'ormai ex alleato e i ...

Cosa potrebbe succedere martedì 20 dopo le comunicazioni di Conte al Senato : Sarà molto probabilmente martedì 20 il giorno clou per risolvere la crisi agostana del governo gialloverde. Al netto di annunci politici che potranno arrivare nei giorni precedenti, se Matteo Salvini non avrà ritirato la mozione di sfiducia, ricucendo lo strappo con il M5s, ecco quali saranno i passaggi per fare chiarezza e capire se e come proseguirà la legislatura. Alle 15 il premier Giuseppe Conte si presenterà in aula ...

Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte : Il Senato nel pomeriggio ha bocciato sia la proposta della Lega di votare domani la sfiducia al premier Giuseppe Conte sia la proposta di FdI di votare le mozioni di...

Il vicepremier ci prova: tanto la riforma entra in vigore tra due legislature E la Lega si tiene 60 milioni abbondanti per i suoi bilanci di Tommaso Rodano L'incubo di Marco Travaglio Dopo molte notti insonni, Salvini si coricò e, complici sette mojito e una cannetta furtiva, si addormentò. Sognò se stesso in Senato, ma non più ...

No del Senato alla crisi lampo. Conte parlerà in Aula il 20 agosto : La prima battaglia a suon di numeri la vince l'inedito asse tra M5s e Pd che la spunta al Senato, mettendo in minoranza Lega e centrodestra, e ottenendo che l'Aula non voti la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. Il premier, quindi, non dovrà presentarsi davanti all'Assemblea di palazzo Madama con la spada di Damocle di un voto politico sul suo destino, ma renderà le sue comunicazioni martedì prossimo, 20 agosto, alle 15. Poi, ...

Crisi di Governo - il 20 agosto Conte in Senato : Crisi di Governo, il 20 agosto Conte in Senato.Entrambe le proposte di cambio di calendario che chiedevano di votare domani le mozioni di sfiducia

Il calendario della (possibile) crisi di Governo : il 20 agosto Conte in Senato : La parlamentarizzazione della crisi di Governo si consumerà tutta in tre giorni. O in un giorno solo. Dipenderà dalle mosse di Giuseppe Conte, ma anche da quelle di Matteo Salvini.Il calendario fissato dalle conferenze dei capigruppo delle due Camere indica i giorni clou da martedì a giovedì della prossima settimana. Si inizia martedì 20 agosto, quando alle 15 si riunirà l’Aula del Senato per ...

Senato conferma calendario - comunicazioni Conte il 20. Salvini : anche con taglio parlamentari si può votare a ottobre : L'Aula del Senato, bocciando tutte le proposte di modifica del calendario, ha confermato e quindi reso ufficiale quanto stabilito ieri a maggioranza dalla capigruppo di palazzo Madama. Le comunicazioni del premier Giuseppe Conte si svolgeranno il 20 agosto alle 15, ha annunciato la presidente Elisabetta Casellati. Sono state respinte dall'Aula, con i voti contrari e compatti di Pd, M5s, Leu e Autonomie, tutte le proposte di modifica del ...