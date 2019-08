Ciclismo | Tom Dumoulin alla Jumbo Visma | ‘Cercavo una nuova sfida’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il grande colpo del ciclo mercato è arrivato. Tomè riuscito a liberarsi dSunweb nonostante il contratto già firmato per le prossime stagioni, e ad accettare così la ricca proposta arrivata d. Il campione olandese ha passato un 2019 difficilissimo, condizionato dall'infortunio al ginocchio subito al Giro d’Italia e dagli attriti con la Sunweb.non dovrebbe più correre in questa stagione, non avendo ancora pienamente recuperato dlesione al ginocchio, e dal 2020 guiderà un vero squadrone con cui andare all'assalto dei grandi giri. Otto anni con la Sunweb La situazione di Tom, in aperta rottura con la Sunweb, era il nodo cruciale di questo ciclomercato che ha ormai già sistemato quasi tutti i pezzi più pregiati. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 aveva ancora due anni di contratto con la sua squadra, ma anche la chiara intenzione di ...

