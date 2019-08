Ciclismo | Philippe Gilbert lascia la Quick-Step | ufficiale il passaggio alla Lotto Soudal

Ciclismo : ufficiale il ritorno di Philippe Gilbert alla Lotto Soudal : Certe storie non finiscono. Philippe Gilbert , che ha da poco compiuto 37 anni, ma vanta in questa stagione lo straordinario trionfo alla Parigi-Roubaix (quattro su cinque per lui nelle Monumento con la sola Milano-Sanremo che manca all’appello) ha deciso di andare avanti facendo un tuffo nel passato: il fenomeno belga, che aveva il contratto in scadenza con la Deceuninck Quick-Step, tornerà a casa, alla Lotto Soudal , squadra che l’ha ...

Ciclismo – Clasica di San Sebastian : Julian Alaphilippe si ritira dopo 90 km : Julian Alaphilippe si ritira dalla Clasica di San Sebastian : il ciclista francese costretto ad alzare bandiera bianca dopo 9o chilometri di corsa La Clasica di San Sebastian perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Julian Alaphilippe , grande protagonista dello scorso Tour de France, capace di sognare la vittoria in maglia gialla fino alle ultime tappe, salvo poi arrendersi ad uno straordinario Egan Bernal, si è ritira to dalla corsa ...

Ciclismo - Ranking UCI (29 luglio) : Alaphilippe sempre in testa - Bernal fuori dalla top 20. Italia terza : Al termine del Tour de France 2019 è stato stilato il nuovo Ranking UCI, la classifica internazionale di Ciclismo . Il francese Julian Alaphilippe si conferma al comando dopo aver vinto due tappe alla Grande Boucle e aver concluso al quinto posto in classifica generale, il transalpino conserva un margine di quasi 900 punti sul danese Jakob Fuglsang e sull’altro francese Thibaut Pinot che si sono dovuti ritirare dall’evento proprio ...

Ciclismo - Ranking UCI (24 giugno) : Alaphilippe sempre in testa - la Francia scavalca il Belgio. Viviani miglior italiano : Julian Alaphilippe si conferma in testa al Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il francese conserva la prima posizione con 3720,95 punti mentre lo sloveno Primoz Roglic si è issato al sesto posto scavalcando il danese Jakob Fuglsang, sceso in terza posizione. L’altra grande variazione in top ten riguarda il norvegese Alexander Kristoff che è balzato in ottiva piazza scavalcando in ...