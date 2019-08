Casting per ' Avanti un Altro' | condotto da Paolo Bonolis | e per un corto legato al NABA

Casting per Miss Italia - che torna in Rai - e per GiZa Eventi : Selezioni attualmente in corso in provincia di Venezia per Miss Italia, mentre si avvicina sempre più la fase finale, che si terrà a Jesolo agli inizi del mese di settembre e verrà trasmessa dalla Rai. Sono inoltre in corso i Casting per modelle e hostess nell'ambito di alcune importanti iniziative a cura di GiZa Eventi. Miss Italia Le selezioni per il celebre concorso di bellezza Miss Italia, la cui fase finale a Jesolo da quest'anno tornerà ...

Casting per 'TuttoAtalanta' su Bergamo Tv e per 'Le Perle delle Muse' : Sono attualmente in corso le selezioni di volti femminili per il programma Tv TuttoAtalanta e di hostess, hair model e ragazzi per alcuni eventi collegati all'agenzia Le Perle delle Muse. TuttoAtalanta Sono aperti i Casting per la ricerca del nuovo volto femminile che affiancherà in trasmissione il conduttore principale del programma TuttoAtalanta, in onda su Bergamo TV, per la stagione calcistica 2019/20. Possono partecipare alle selezioni ...

Casting per uno spettacolo con Roberto Ciufoli e per un corto da girare nel Lazio : Sono aperti i Casting per lo spettacolo musicale A Christmas Carol, con l'attore Roberto Ciufoli, e per uno short film diretto da Nadia Hotait e dal titolo Unseasonal Autumn, che verrà successivamente girato tra Roma e Frascati. Uno spettacolo musicale Per la realizzazione dello spettacolo musicale dal titolo A Christmas Carol con Roberto Ciufoli, noto attore comico e teatrale, sono aperte le selezioni per la ricerca di due ragazzini di età ...

Casting di un video musicale di Francesco Guccini e per uno spettacolo teatrale : Casting in corso per un videoclip di Francesco Guccini, con riprese tra Milano Marittima e Cervia, e per lo spettacolo musicale Goodbye Sciuscià, che andrà in scena al Teatro Palapartenope di Napoli. Un video musicale Sono aperte le selezioni per la realizzazione di un video musicale di una importante canzone del noto cantante Francesco Guccini, con la regia di Stefano Salvati. Le riprese verranno poi effettuate a Milano Marittima e a Cervia tra ...

Casting per 'Ragazza Cinema OK' - con finale a Cinecittà World e per uno short film : Selezioni ancora aperte per Ragazza Cinema OK, in attesa della finale che si terrà a Roma, a Cinecittà World, a settembre. Sono inoltre in corso i Casting finalizzati alla ricerca di varie figure per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La forza di Alice e prodotto dalla Ciak Italia Cinematografica con la collaborazione di Impronte Associazione Culturale. Ragazza Cinema OK Per l'importante concorso Ragazza Cinema Ok sono ...

Casting per uno short film da girare a Bari e per uno spettacolo di Oltredanza : Sono attualmente in corso i Casting per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo La luce oltre la gabbia, e delle selezioni per uno spettacolo della compagnia Oltredanza. Ambrosini MediaGroup Sono aperte le selezioni di figuranti, figuranti speciali e comparse (residenti in Puglia), per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo La luce oltre la gabbia, prodotto da Ambrosini MediaGroup. Lo short film ha il sostegno di Apulia ...

Casting per Uomini e Donne e altri programmi di Maria De Filippi e selezioni di coreografi : Casting in corso per alcuni programmi televisivi in onda sulle reti Mediaset e condotti da Maria De Filippi. In questo periodo sono inoltre aperte le selezioni di coreografi per un'iniziativa della Fondazione Egri....Continua a leggere

Casting per Family Food Fight su Sky - per altri programmi di Endemol e per 'Detto Fatto' : Sono partite le selezioni per un nuovo programma TV, prodotto da Endemol Shine Italy, e sono ancora in corso alcuni Casting per programmi della stessa casa di produzione. Inoltre, per il programma Detto Fatto, su Rai Due, sono state fissate le nuove selezioni per una nuova iniziativa che riguarda i padroni di animali....Continua a leggere

Casting di Klab4 per uno spot - un film e un documentario e di Magnolie per programmi TV : Casting in corso, a cura di Klab4 film, per uno spot, un film e altro ancora, e selezioni ancora aperte per partecipare ad importanti programmi televisivi di Magnolia. Nuove opportunità lavorative, pertanto, nel mondo dello spettacolo. Klab4 film Sono in corso varie selezioni a cura di Klab4 film. Innanzitutto, per la realizzazione di un interessante spot di carattere pubblicitario le cui riprese verranno poi effettuate a Capri verso la metà del ...

Family Food Fight - Casting aperti per la versione italiana prossimamente su Sky : Sky annuncia l'arrivo in tv della versione italiana di Family Food Fight, format australiano che arriva da noi dopo una prima edizione ancora in corso negli USA, adattato e prodotto per il nostro mercato da Endemol Shine Italy. La formula è semplice: una sfida tra famiglie italiane a base di ricette tipiche e tradizioni regionali, valutata da un panel di giudici ancora da scoprire. In palio il titolo di Migliore Famiglia ai Fornelli d'Italia ...

Casting per un film con Pier Francesco Favino e per Bridge of Roses : Casting per la ricerca di varie comparse per il film Nel Sole e per ruoli principali e secondari per la realizzazione dell'importante musical Bridge of Roses. Nel Sole Per il nuovo film dal titolo Nel Sole diretto dal regista Claudio Noce, prodotto da Lungta film e sostenuto da Calabria film Commission, sono in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Roma e in Calabria a partire dal mese di ...

Casting per il programma 'Ho Qualcosa Da Dirti' e per uno spettacolo teatrale : Casting tuttora in corso per un programma televisivo che andrà in onda sui canali di SKY e verrà condotto da Enrica Bonaccorti. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici di livello professionistico, per realizzare un importante spettacolo teatrale che verrà messo in scena nel gennaio del 2020. Un nuovo programma su TV8 Nonostante la messa in onda del nuovo programma di TV8 dal titolo ''Ho Qualcosa ...

Casting per uno spot pubblicitario e per uno short film : Ci sono delle selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori, attrici e figuranti per uno spot pubblicitario legato a una ben nota marca di amari. Sono inoltre aperte attualmente le selezioni di attori e attrici per realizzare un cortometraggio. Le riprese verranno poi effettuate rispettivamente nei pressi di Roma e a Genova. Uno spot Per realizzare uno spot collegato alla campagna pubblicitaria di un'importante marca di amari digestivi ...