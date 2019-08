Fonte : dilei

(Di lunedì 19 agosto 2019) Per orientarsi nelle relazioni moderne, caratterizzate dal ruolo centrale della tecnologia, bisogna familiarizzare con diversi neologismi. Uno di questi è il termine. Questa parola, che richiama il personaggio del simpatico fantasmino protagonista di numerosi cartoni animati e del film Disney del 1995 con Christina Ricci, indica per molti una versione edulcorata del Ghosting (ossia l’abitudine di chiudere una relazione sparendo totalmente da un giorno all’altro). Nel caso del, si ha invece un allontanamento graduale del partner. Un segnale senza dubbio preoccupante è se, dopo qualche notte assieme anche molto coinvolgente, lui palesa un atteggiamento freddo e distaccato. Un altro campanello d’allarme davanti al quale riflettere sono le risposte ai messaggi. Ok, siamo tutti d’accordo sul fatto che, tra impegni lavorativi e personali, non sempre ...

zazoomblog : Caspering di cosa si tratta e come evitarlo - #Caspering #tratta #evitarlo - zazoomnews : Caspering di cosa si tratta e come evitarlo - #Caspering #tratta #evitarlo -