Canottaggio | Mondiali 2019 | i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 I pass olimpici che

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Idiche scatteranno domenica 25 a Linz, in Austria, sono anche la prima e principale rassegna che assegnaper le Olimpiadi di: per quanto riguarda le 14 specialità del, per la parità di genere, le regole di seguito esposte per la rassegna iridata, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Daidunque saranno in tutto 118 le imbarcazioni qualificate per, 59 per genere. Nel singolo senior saranno 9 gli equipaggi qualificati, dunque fino al terzo qualificato della Finale B, mentre nel due senza senior le imbarcazioni a staccare il biglietto persaranno 11 (fino al quinto posto della Finale B), stesso numero per il doppio senior. Nel quattro senza senior le imbarcazioni a qualificarsi saranno 8 (fino al secondo posto della Finale B), così come accadrà per il quattro di coppia senior. ...

Notiziedi_it : Mondiali Under 23 di canottaggio, il Circolo Savoia conquista 4 medaglie - Sport24h_it : Mondiali di Canottaggio a Linz, ecco gli Azzurri in gara - laprovinciacr : #Canottaggio: mondiali assoluti e Beach Games, cinque cremonesi in azzurro -