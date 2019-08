Calciomercato Juventus | dall’Inghilterra | “80 milioni del PSG per Dybala!” DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019)– Nonostante l’ottima impressione dimostrata nelle ultime amichevoli, dopo il rientro dalle vacanze, i bianconeri continuano a non considerare incedibile Paulo Dybala. Ma, dopo i vari ‘no’, sembrerebbe il Paris Saint Germain l’unica squadra che la Joya prenderebbe realmente in considerazione. I francesi, sempre pronti a cedere Neymar e sconfitti ieri dal Rennes, vogliono fare sul serio per quanto riguarda l’argentino. A tal proposito, dall’Inghilterra fanno sapere di un’offerta ‘monstre’ del PSG per l’attaccante bianconero: il ‘Daily Mail’ riferisce di una proposta di 80di euro formulata da Leonardo, che avrebbe intenzione di chiudere entro mercoledì. L’agente di Dybala, Jorge Antun, incontrerà l’ex dirigente del Milan in queste ore per trovare un ...

MatteoPedrosi : #Juventus interessata a Moussa #Dembélé, attaccante del Lione, classe 1996, ex Celtic. Paratici lo segue da tempo,… - MarcoBovicelli : #Inter, ???? al lavoro per Alexis #Sanchez: prestito gratuito con diritto di riscatto (circa 15 milioni) la formula,… - GoalItalia : No secco del Bayern Monaco a Mandzukic: salta una cessione per la Juventus [?? Bild] -