CALCIOMERCATO INTER NEWS Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto | ultime notizie

CALCIOMERCATO INTER - tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi : Wanda Nara però ne esclude una : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano ...

CALCIOMERCATO Juve : Dybala avrebbe incontrato dirigenti dell'Inter - Mandzukic verso Milan : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano Paulo Dybala; l'attaccante argentino vorrebbe restare in bianconero, come già ribadito più volte. Peraltro, anche la sua esultanza contro la Triestina, dopo il gol (battendosi il petto e indicando il suo nome), ha confermato la volontà di giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera, ...

CALCIOMERCATO Milan News/ Altafini : 'Leao interessante - Correa...' - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: l'ex attaccante rossonero ha parlato dell'interesse per l'obiettivo Angel Correa dell'Atletico Madrid.

CALCIOMERCATO 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

CALCIOMERCATO INTER : Sanchez dice sì - il 'Nino Maravilla' potrebbe arrivare domani : Antonio Conte continua a sfogliare la rosa nerazzurra, insistendo con la dirigenza dell'Inter per un ultimo colpo in attacco. Diversi i nomi che negli ultimi giorni sono stati accostati al club, sopratutto dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Un nome su tutti, però, sta prendendo piede ed è quello di Alexis Sanchez, che Conte avrebbe voluto con sé sia quando era alla guida della Juventus che del Chelsea. Ora il "Nino Maravilla" sembra ...

CALCIOMERCATO Fiorentina - le ammissioni di Pradé : “Ribery è un giocatore che ci piace. Biraghi? Vuole l’Inter” : Al termine del match di Coppa Italia contro il Monza, il direttore sportivo del club viola ha fatto il punto sul mercato Una vittoria sofferta contro una formazione di Serie C, un match risolto solo nel finale al termine di una prestazione non proprio esaltante. La Fiorentina elimina il Monza dalla Coppa Italia, accedendo così al turno successivo grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa, che chiude i conti dopo l’iniziale ...

CALCIOMERCATO 18 agosto : Inter - assalto a Vidal. Juve-Icardi - il nuovo piano. Roma forte su Rugani : Calciomercato 18 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 18 agosto. Roma– Dopo il rinnovo di Dzeko, i giallorossi sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Rugani. Il difensore bianconero potrebbe rappresentare un obiettivo reale e concreto che potrebbe concretizzarsi nel giro della prossima settimana. JUVENTUS– Icardi resta il sogno nel cassetto del club […] L'articolo Calciomercato 18 agosto: Inter, assalto a ...

CALCIOMERCATO INTER - accelerata improvvisa : c’è l’accordo con Sanchez! : Calciomercato Inter, accelerata improvvisa. I nerazzurri, dopo la ‘beffa’ Dzeko, hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante di livello da affiancare a Lukaku. Diversi i nomi sul taccuino, da noi elencati questa mattina, ma per uno di questi sembra esserci stato uno scatto improvviso: Alexis Sanchez. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio rivela infatti che la società nerazzurra sembra aver già l’accordo ...

CALCIOMERCATO INTER - niente più Dzeko : e adesso che si fa? Tutti i nomi sul taccuino per l’attacco [FOTO] : Calciomercato Inter, fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa egregiamente sostituire Icardi, ...