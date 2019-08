Calciomercato Cagliari | ufficiale il ritorno di Luca Pellegrini | il terzino arriva in

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Farias dal Cagliari : Adesso è anche ufficiale: Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco il comunicato del Cagliari sul proprio sito ufficiale. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022. Brasiliano di Sorocaba, classe 1990, ...

Calciomercato Serie A - si muove la Sampdoria : attive anche Torino e Cagliari - il Lecce cerca il colpaccio : Calciomercato – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Cagliari cerca il sostituto di Cragno - doppio innesto Sassuolo : Calciomercato – Non si muovono soltanto le squadre di Serie B. Anche la A è molto attiva. Il Cagliari, in particolare, sta cercando un profilo per sostituire Alessio Cragno, vittima di un brutto infortunio. Tre i profili tra gli svincolati: Viviano, Puggioni, Sorrentino, con il primo favorito. Si muove anche la Spal, che deve sostituire, a sua volta, Fares. Resta viva la pista Laxalt, ma spunta anche il nome di Arkadiusz Reca ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : nuova idea per la Fiorentina - Pellegrini ad un passo dal Cagliari : Calciomercato – Giorni di intense trattative per il Calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di ...

Calciomercato 8 agosto giovedì : Lukaku-Inter - visite mediche e ufficialità. Juve - mistero Dybala. Milan-Modric - si può! Cagliari - ecco Nandez : oggi l’ufficialità : Calciomercato 8 agosto- ecco tutte le trattative di oggi giovedì 8 agosto. INTER– Lukaku è arrivato a Milano a tarda sera. Via all’inizio della nuova avventura. oggi visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il bomber nerazzurro percepirà circa 9 milioni di euro all’anno. Detto questo, Inter forte anche su Dzeko: l’attaccante della […] L'articolo Calciomercato 8 agosto giovedì: Lukaku-Inter, ...

Calciomercato Cagliari - Nandez è arrivato in Italia : il centrocampista svolgerà le visite mediche a Roma : Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare la Capitale e volare a Cagliari-Elmas dove è atteso dalla nuova ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : il Cagliari torna su Pellegrini - è sfida per Skrtel e Mitroglou : Calciomercato – Meno di un mese alla chiusura del mercato e le squadre iniziano a fare sul serio. C’è chi si è mosso in anticipo e ha già buona parte della rosa allestita e chi invece deve ancora mettere a segno gli ultimi colpi. Una delle squadre più attive è sicuramente il Genoa. Il Grifone si è assicurato anche Pajac, ex Empoli, in prestito con diritto di riscatto. Altro esterno sinistro che potrebbe cambiare maglia è Luca ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...