Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Emergono finalmente i primi dettagli a proposito dell’organizzazione italiana per il primo Campionato Europeo diitinerante della storia, in programma dal 12 giugno al 12 luglio in dodici città europee tra cui Roma, la capitale d’Italia. Allo Stadio Olimpico si disputeranno complessivamente quattro incontri della rassegna continentale, tre nella fase a gironi (tra cui la garadell’evento) e poi uno dei quarti di finale. A meno di dieci mesi dall’inizio della manifestazione, la FIGC ha annunciato che la cerimoniasi terrà ai Fori Imperiali mentre ild’apertura andrà in scena nel meraviglioso scenario del. Per questo evento, UEFA e Roma Capitale stanno contattando vari artisti internazionali per regalare al pubblico un grande spettacolo, inoltre verranno allestiti uned una Fan. A Piazza del ...

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Gianni #Rivera per i suoi 7??6??anni?? ???? 60 presenze in #Nazionale ?? 14 #gol ?? #Mondiali 197… - OA_Sport : Calcio, Europei 2020: concerto inaugurale al Colosseo, Fan Zone e Football Village tra Piazza del Popolo e via dei… - zazoomnews : Calcio femminile Qualificazioni Europei 2021: le convocate dell’Italia. Novità per Bertolini - #Calcio #femminile… -