Bundesbank | Germania rischia la recessione Pronto piano da 50 miliardi

Germania - Bundesbank : “Il pil tedesco potrebbe contrarsi di nuovo nel terzo trimestre. Il rallentamento continua” : L’economia tedesca non dà segni di ripresa dopo la contrazione registrata nel secondo trimestre dell’anno. E potrebbe dunque entrare tecnicamente in recessione. L’avvertimento, non inatteso, arriva dalla Banca centrale tedesca. La Bundesbank nel suo rapporto mensile spiega che vista la “forte contrazione” della produzione industriale, ostacolata dalle tensioni commerciali internazionali, “l’economia potrebbe ...