Brexit | il dossier segreto del governo britannico | “Gravi carenze di cibo | farmaci e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Scarsità die carburante. Confine rigido con l’Irlanda, caos nei porti, difficoltà per i viaggiatori britannici negli aeroporti, aumento della tensione sociale. È questo il futuro della Gran Bretagna secondo lo studio delsull’impatto di unasenza accordo. Il rapporto, pubblicato dal Sunday Times, secondo una fonte di Downing Street è stato diffuso da un ex ministro proprio alla vigilia del primo viaggio all’estero da neo-premier di Boris Johnson per due cruciali colloqui con Angela Merkel ed Emmanuel Macron in vista del summit del G7 di Biarritz. E nel giorno in cui ilha firmato il provvedimento che cancella le leggi dell’Unione europea in Gran Bretagna, cancellando l’atto del 1972. Un provvedimento che sarà in vigore dal 31 ottobre, quando il Regno Unito uscirà dall’Unione europea, con o senza accordo. Chiamato in ...

Corriere : Brexit senza accordo: dal cibo ai medicinali, lo scenario del caos nel dossier segreto - sputnik_italia : #Yellowhammer, un dossier rivela i piani segreti di Londra per evitare il caos dopo #Brexit - GisellaPagano : Brexit senza accordo, dal cibo ai medicinali: lo scenario del caos nel dossier top secret -