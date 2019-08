Brescia | Balotelli si presenta | «Zero paure | sto bene»

Brescia - Balotelli si presenta : “quando l’ho detto a mia madre - si è messa a piangere. Paura di fallire? Nessuna” : L’attaccante del Brescia si è presentato in conferenza stampa, esprimendo la propria felicità per questa nuova avventura L’avventura di Mario Balotelli con il Brescia è ufficialmente cominciata, la presentazione ufficiale andata in scena oggi ha sancito l’inizio di questo nuovo capitolo, molto importante per il futuro di Super Mario. Stefano Cavicchi / LaPresse Poche parole ma dirette, utili per far capire tutta la sua ...

Brescia - Balotelli si presenta : “Quando l’ho detto a mia mamma si è messa a piangere. Ho sentito Mancini…” : Mario Balotelli si è presentato a stampa e tifosi del Brescia dopo l’annuncio del suo acquisto ieri. L’attaccante, dopo tre anni in Francia, torna in Italia, dove aveva giocato con Inter e Milan, ritrovando la città in cui è cresciuto. Queste le sue parole in conferenza. “Da quando c’è stato il Brescia non ho pensato ad altro. Mi dà tanto, è la squadra della mia città. Quando ho detto a mia mamma che c’era la ...

Balotelli-Brescia - i bookies ci provano : si scommette sul record di gol : Ieri l’annuncio ufficiale, tra poco la presentazione a stampa e tifosi. E’ il giorno di Mario Balotelli, nuovo acquisto del Brescia. Scelta di cuore per l’attaccante, che è tornato nella città in cui è cresciuto dopo aver girovagato per l’Europa. Adesso, anche i bookmakers si scatenano, puntando l’attenzione sul numero di reti che l’ex Marsiglia segnerà con la maglia delle Rondinelle: primo obiettivo, ...

Mario Balotelli al Brescia - le cifre dell’operazione : Balotelli stipendio Brescia – Mario Balotelli è tornato ufficialmente in Italia. Il Brescia di Massimo Cellino ha deciso di puntare sull’attaccante, che nella prossima stagione giocherà nel campionato di Serie A. L’annuncio è arrivato ieri attraverso un comunicato della società. «Mario Balotelli Barwuah è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio S.p.A. Il calciatore – […] L'articolo Mario Balotelli al Brescia, le cifre ...

Sconcerti : Il Brescia è l’ultima aspirina di Balotelli. Ma se funziona il club è salvo : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza il ritorno in Italia di Mario Balotelli, che ieri ha firmato con il Brescia. È un rischio, una scommessa, per come è fatto Super Mario, scrive. Ma se funziona, allora il Brescia resterà in serie A. Balotelli ha vinto 3 scudetti in Italia, uno in Premier, Coppa Italia, Supercoppa, Fa, Community Shield e una Champions League. Ha segnato 37 rigori su 42 battuti. Ha ancora solo 29 anni. Cellino deve ...

