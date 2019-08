Box office Italia 18 agosto | Hobbs & Shaw ancora primi | buon secondo posto per Crawl

Box office USA 18 agosto : Good Boys ruba il primo posto a Hobbs & Shaw : Box office 18 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box office USA 18 agosto in testa arriva Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi I film più visti al Box office 18 agosto negli USA. A scalzare la prima posizione di Hobbs & Shaw ci pensa un film “fratello” della stessa Universal, una comedy “R-rated” dal titolo Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi che al debutto ha totalizzato ben 21 milioni di ...

Scary stories to tell in the dark trionfa al Box office oltreoceano : Scary stories to tell in the dark, di André Øvredal e prodotto da Guillermo del Toro, ha incassato 20.8 milioni di dollari in America. Si può affermare che sia un esordio da record, e che abbia conquistato il box office. L’horror, nei cinema italiani dal 24 Ottobre, si piazza così al secondo posto dietro solo a Fast & Furious – Hobbs & Shaw (25.4 milioni), superando il live action Disney Il Re Leone (20 milioni) e l’ultimo film ...

Box office Italia 11 agosto : Hobbs & Shaw subito in testa (e dietro c’è il vuoto) : Box office 11 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box office Italia 11 agosto: subito più di 2 milioni per Hobbs & Shaw I titoli di grande richiamo funzionano anche nell’estate Italiana. E nel weekend del grande caldo, la settimana prima di Ferragosto Fast & Furious – Hobbs & Shaw conquista 1,9 milioni nel weekend e 2,331 milioni dal giorno dell’uscita. Si va al cinema per vedere i film di ...

Box office USA 11 agosto : Hobbs & Shaw ancora in testa ma ben 4 novità in Top Ten : Box office 11 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box office USA 11 agosto in testa ancora Hobbs & Shaw I film più visti al Box office 11 agosto negli USA, 25,4 milioni per Hobbs & Shaw del franchise Fast & Furious e un totale che tocca 108 milioni di dollari. Con altri 11 milioni Once Upon a Time in Hollywood raggiunge i 100 milioni. Ben 4 new entry in Top Ten con Scary Stories to Tell in the Dark seconda a 20 milioni e ...

Box office Italia 4 agosto - Men in Black resta in testa (e l’esperimento estivo funziona) : Box Office 4 agosto USA e Italia Box Office Italia 4 agosto weekend magro con Men In Black ancora in testa L’esperimento di Moviement e dell’estate Italiana al cinema si può dire riuscito. Il primo week-end di agosto fa registrare un +8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e +9.6% dal 1 gennaio rispetto allo scorso anno. Quindi più incassi nel periodo e più incassi complessivi e nelle prossime settimane devono arrivare ...

Box office USA 4 agosto in testa Fast & Furious Hobbs & Shaw : Box Office 4 agosto USA e Italia Box Office USA 4 agosto 60 milioni per Fast & Furious Hobbs & Shaw Box Office 4 agosto americano dominato dalle corse di Fast & Furious Hobbs & Shaw che supera i 60 milioni di dollari e 180 milioni totali nel mono, diventando così il quinto miglior esordio di sempre per Universal. Secondo posto per The Lion King e terzo per Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino. The Farewell ha una ...

Box office Italia 28 luglio : Men in Black International e Spieder-Man sopra il milione : Box Office 28 luglio USA e Italia – La Top Ten dei film più visti Box Office Italia 28 luglio: Men In Black debutta in testa sopra il milione, un altro milione per Spieder-Man L’ultimo week-end di luglio con 2 film sopra il milione di euro Men In Black: International primo e Spieder-Man secondo. Potrebbe bastare questo per certificare un cambiamento nel sistema cinema Italiano che grazie ai blockbuster americani, che un tempo ...

Box office USA 28 luglio : Once Upon a Time in Hollywood dietro Il Re Leone : Box Office 28 luglio USA e Italia – La Top Ten dei film più visti Box Office USA 28 luglio: Il Re Leone in Testa, secondo Once Upon a Time in Hollywood Miglior esordio di sempre negli USA per Quentin Tarantino grazie a Once Upon a Time..in Hollywood che si piazza al secondo posto con 40.3 milioni di dollari. Sony piazza così due pellicole al secondo e terzo posto del box Office americano grazie a Tarantino e a Spider-Man terzo con 344 ...

Box office - : Maurizio Acerbi Finalmente, un'estate dove gli esercenti tornano a sorridere. Almeno, rispetto allo scorso anno. È presto, ovviamente, per fare dei raffronti definitivi con il 2018, però, stante l'andamento di queste prime settimane stagionali, il botteghino sembra destinato a chiudere il periodo con un incoraggiante segno positivo. Del resto, quest'anno il cartellone sembra fatto apposta per invogliare il pubblico, finalmente, a frequentare ...

Box office Mondiale 2019 : Ottima apertura per Il Re Leone. Annabelle 3 entra in classifica : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondoUn nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente.In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth.Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma ...

Box office Italia 21 luglio : continua il dominio di Spider-Man Far From Home : Box Office 21 luglio USA e ItaliaBox Office Italia 21 luglio in testa Spider-Man Far From HomeAltri 1,5 milioni e il traguardo dei 9 milioni molto vicino per Spider-Man: Far From Home, il tutto mentre nel mondo domina Il Re Leone che da noi arriverà solo il 21 agosto. Grazie a questi arrivi spot americani, la scelta di restare aperti d’estate ha portato a una crescita del 59% rispetto alla stessa settimana dello scorso anno e a 9% in più ...