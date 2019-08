Boundary annunciato per PC e PS4

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 19 agosto 2019) Lo sviluppatore indipendente, Surgical Scalpels haoggi che il suo sparatutto multiplayer ambientato in un prossimo futuro,, sarà disponibile per PlayStation®4 e PC grazie al nuovo accordo con il produttore Huya. Fondata nell’agosto 2016, Huya gestisce una piattaforma di live streaming dedicata a videogiochi, musica, eventi sportivi, intrattenimento e alimentazione su PC e dispositivi mobile. Con un produttore ora disponibile a supportare il restante periodo di sviluppo e il lancio del titolo, il gioco sarà disponibile nel primo trimestre del 2020 sia su PS4 che PC. Svelato in precedenza al ChinaJoy di Shanghai nel 2016,è il primo titolo del China Hero Project a beneficiare dal programma volto a finanziare e portare i giochi cinesi sul mercato globale. Questo sparatutto tattico spaziale multiplayer consente ai ...