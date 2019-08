Bologna | Mihajlovic guida la squadra dall’ospedale | “Gara seguita in video conferenza”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Combattivo, come sempre. Sinisanon sarà in panchina domenica per l’esordio in campionato dela Verona, ma seguirà laa distanza come fatto ieri nella sfida di Coppa Italia a Pisa. “Il mister – ha detto il collaboratore De Leo – ha fatto il discorso pregara allacollegato inconferenza. L’ho sentito durante l’intervallo e alla fine e ha assistito in tempo reale alla partita collegato in streaming e via microfono con il nostro collaboratore, che a propria volta comunicava con me in diretta“. Ma non solo. Anche sul mercato vuole essere pienamente coinvolto. In ospedale ha tenuto un summit con i propri dirigenti per discutere come intervenire dopo il passaggio di Erick Pulgar alla Fiorentina. Nuovi confronti sono vista nelle prossime ore, visto che in settimana ilpotrebbe rompere gli ...

