Boca Juniors | De Rossi debutta alla Bombonera | vittoria 2-0 contro l’Aldosivi | cori e

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Dopo in debutto in Copa Argentina, Daniele Deha esordito anche in campionato, giocando per la prima volta, nella gara vinta 2-0 dall’Aldosivi nella terza giornata di Primera Division argentina. Il centrocampista, rimasto in campo tutti i novanta minuti, è stato omaggiato dai suoi nuovi tifosi con uno striscione in romano (‘DDR Core de Roma‘). Per gli xeneixes a segno Tevez al 34′ del primo tempo e Salvio al 33′ della ripresa. Ilsale così a 7 punti in classifica. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, De2-0l’Aldosivi,e striscioni per l’ex Roma CalcioWeb.

FabrizioRomano : Prima partita al Boca Juniors, subito gol. Di testa. Alla sua maniera. Incredibile ma vero! #DeRossi ???? - DiMarzio : ? 28 minuti per segnare la sua prima rete in #Argentina Debutto con gol per #DeRossi con la maglietta del… - DiMarzio : Nella notte il debutto con il #BocaJuniors, una partita giocata da #DeRossi con la solita grinta ?? -