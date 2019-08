Blocco del traffico a Milano | ipotesi derby alle 12 30

Tav : Gruppo Zaia - dopo sBlocco del Cipe su Montecchio Toninelli non perda tempo : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) - "La notizia dello sblocco del casello di Montecchio Maggiore è un passo decisivo per la continuazione non solo della Pedemontana, ma dell'intero sistema infrastrutturale Veneto. Ora però il ministro Toninelli deve procedere senza indugio con l'alta velocità: i Veneti in

Tav : Gruppo Zaia - dopo sBlocco del Cipe su Montecchio Toninelli non perda tempo : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – “La notizia dello sblocco del casello di Montecchio Maggiore è un passo decisivo per la continuazione non solo della Pedemontana, ma dell’intero sistema infrastrutturale Veneto. Ora però il ministro Toninelli deve procedere senza indugio con l’alta velocità: i Veneti in coda hanno già aspettato a sufficienza”. Commenta con queste parole il capoGruppo di Lista Zaia, Silvia ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Paola Egonu la stella - confermato il Blocco dei Mondiali : L’Italia si sta preparando per l’appuntamento più importante della stagione, il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale di Volley femminile scenderà in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto per affrontare nell’ordine Kenya, Belgio e Olanda. Si tratta di un girone abbastanza complesso per le azzurre, obbligate a vincere il raggruppamento per staccare immediatamente il pass per i Giochi ...

Firenze - siti anarchici esultano per il Blocco delle linee ferroviarie : “Gesto d’amore e di rabbia”. Salvini : “Vado a Rovezzano” : I siti anarchici esultano per i tre roghi che hanno colpito una cabina elettrica dell’alta velocità e due pozzetti nella zona della stazione di Rovezzano, alle porte di Firenze, paralizzando il traffico ferroviario. Parole, quelle degli estremisti, che spingono gli investigatori verso la pista anarchica battuta nelle ultime ore, visto che proprio nel capoluogo toscano si terrà, nella giornata di lunedì, la sentenza del Tribunale contro una ...

Google acquista volti a 5 dollari per migliorare il suo sistema di sBlocco del telefono : Da tempo si susseguono indiscrezioni secondo cui il team di Google è al lavoro su una nuova versione del sistema di sblocco con viso per i suoi smartphone Pixel L'articolo Google acquista volti a 5 dollari per migliorare il suo sistema di sblocco del telefono proviene da TuttoAndroid.

“Il Blocco verso Huawei farà restare indietro gli USA” - parola del CEO del colosso cinese : Il CEO di Huawei torna sulla questione del blocco delle vendite, affermando che grazie a esso gli USA resteranno indietro nello sviluppo tecnologico. L'articolo “Il blocco verso Huawei farà restare indietro gli USA”, parola del CEO del colosso cinese proviene da TuttoAndroid.

FIFA - Blocco del mercato per i club che non saldano i debiti : FIFA nuovo Codice Disciplinare – Dopo quasi 15 anni senza modifiche sostanziali al Codice Disciplinare, la FIFA ha deciso di redigerne una nuova versione. Si tratta di un documento meglio strutturato, più chiaro, più conciso (da 147 a 72 articoli), più trasparente e che incorpora modifiche innovative nel contesto dei procedimenti disciplinari della FIFA. Tra […] L'articolo FIFA, blocco del mercato per i club che non saldano i debiti ...

Il Blocco navale per fermare le ONG è l’idea più stupida del decennio : Ora il ministro dell'Interno caldeggia un "blocco navale della Marina Militare per difendere le coste italiane". E, anche se non si capisce contro chi, contro cosa e come andrebbe fatta una cosa del genere senza violare trattati, convenzioni e diritti umani, la maggioranza sembra anche essere pronta a parlarne (con il supporto del soccorso nero di Giorgia Meloni).Continua a leggere

Migranti - il “Blocco navale” solo con l’ok del parlamento : La necessità, ora, è tradurre in un percorso concreto un’intenzione politica. L’input arrivato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ieri al termine del Cnosp (comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica)...

Migranti - altre due navi delle Ong puntano su Lampedusa e sono pronte a forzare il Blocco : Il Mediterraneo ha due navi cariche di Migranti che fanno rotta verso il porto di Lampedusa nonostante il divieto del governo italiano. La prima è il veliero Alex della Ong Mediterranea e potrebbe forzare il blocco navale nelle prossime ore dopo aver soccorso oltre 50 Migranti al largo delle coste libiche, dopo l'iniziale accordo di farli sbarcare a Malta, poi saltato. Secondo l'intesa con La Valletta l'Italia avrebbe dovuto prendere 50 Migranti ...

Conte approva le nuove nomine ai vertici dell’Ue : “Noi alternativi al Blocco franco – tedesco” : Giuseppe Conte si è detto soddisfatto del nuovo pacchetto di nomine presentate per i vertici dell'Ue tornando a rimarcare la sua opposizione per i candidati del pacchetto precostituito dal "blocco franco - tedesco". Ma chi sono quindi i nuovi protagonisti alla guida delle istituzioni dell'Unione europea?Continua a leggere

La Sea Watch forza il Blocco e attracca a Lampedusa. Proteste della Lega : “Siete scafisti” : Carola Rackete ha deciso di forzare il blocco e portare la Sea Watch nel porto di Lampedusa. Dopo 17 giorni in mare in attesa la capitana dell'imbarcazione della Ong ha fatto rotta su Lampedusa e ha attraccato in porto.Continua a leggere

Sea Watch 3 - «Abbiamo forzato il Blocco a Lampedusa». Ignorato l’alt della Finanza. Salvini : «Non scendono» : La Commissione europea sta esplorando dove poter collocare i migranti a bordo della Sea Watch una volta sbarcati. Il ministro Salvini: «Se sbarcano in Italia sequestriamo la nave»

Chi è Carola Rackete - il capitano della Sea Watch 3 che ha forzato il Blocco navale : Carola Rackete (foto: Till M. Egen/Sea-Watch.org.) Il 26 giugno verrà ricordata come una data in cui è successo un fatto straordinario: una nave di una ong del Mediterraneo, la Sea Watch 3, ha infranto il divieto d’ingresso imposto dal ministro Salvini ed è entrata in acque italiane. La decisione, annunciata su Twitter dalla stessa ong e confermata dai dati Gps sulla navigazione, è stata presa dal capitano della nave Carola Rackete, dopo ...