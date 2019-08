Bitter Sweet | anticipazioni | Ferit e Nazli ottengono la custodia di Bulut

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 19 agosto 2019)Dopo la breve pausa della scorsa settimana, riprendono su Canale 5 gli episodi inediti di– Ingredienti d’Amore. Grazie al loro matrimonio combinato,(Can Yaman) e(Ozge Gurel) riusciranno ad ottenere, finalmente, ladel piccolo(Alihan Turkdemir), ma le tensioni non saranno affatto terminate: Deniz (Hakan Kurtas) scoprirà infatti che l’unione dei due protagonisti è stata soltanto una messinscena e crederà di avere ancora una possibilità per far breccia nel cuore della giovane cuoca. La telenovela turca, anche questa settimana, andrà in onda dalle 14.45 alle 16.45 circa, in attesa del ritorno de Il Segreto in programma per il prossimo lunedì. Ecco leda lunedì 19 a venerdì 23 agosto.lunedì 19 agosto 2019 La serata inaugurale della mostra di Deniz è ...

carmenFashionCr : Bitter Sweet anticipazioni mercoledì 21 agosto 2019 Ferit e Deniz vengono alle mani - franbellino : Bitter Sweet, come rivedere la puntata del 20 agosto (ore 15:30) - Video Mediaset - infoitcultura : Bitter Sweet torna in onda mentre Can Yaman sbarca in Italia: Mediaset annuncia l’arrivo di Erkenci Kus -