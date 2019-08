Bimbo di 2 anni precipita dalla finestra : Firenze, 19 ago. (AdnKronos) – Un bambino inglese di due anni e mezzo, ospite con la propria famiglia in un agriturismo in via colle di Montalbino nel comune di Montespertoli, in provincia di Firenze, è precipitato dalla finestra facendo un volo di sei metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Montespertoli. L’incidente è ...

Torino : fugge dal cancello di casa e viene investito da un’auto. Grave Bimbo di 5 anni : Sono ore di apprensione a Vestigné, in provincia di Torino, dove un bimbo di cinque anni è stato trasportato in condizioni gravi in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto 2019, dopo essere stato investito da un'auto lungo una strada.

Djokovic veste i panni di ball boy - il vero campione è un Bimbo che ha sconfitto il cancro : la scena che ha commosso Cincinnati [VIDEO] : Djokovic protagonista di un simpatico siparietto con un bambino che ha sconfitto il cancro: il tennista serbo veste i panni di ‘ball boy’ e regala un momento dolcissimo al pubblico di Cincinnati Un campione non lo si riconosce solo per le gesta che fa in ambito sportivo, ma anche da quanto riesca a far incidere positivamente il proprio lato umano sulla società, mettendo la propria popolarità al servizio di iniziative benefiche ...

È morto il piccolo Alessandro. Al Bimbo di 8 anni era caduto il letto in testa : Follonica piange Alessandro Liberti. Il piccolo di otto anni rimasto coinvolto in un incidente domestico non ce l’ha fatta. Vani i tentativi dei medici e le cure. Il bimbo era ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze da una settimana. Il 7 agosto scorso il letto accidentalmente gli era caduto sulla testa. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Era stata la madre, dopo l’incidente domestico, a trovare il bambino privo di sensi ...

Passo San Ginesio. Settantenne investe e uccide un Bimbo di 9 anni : Tragedia della strada nel Maceratese. Un bambino di 9 anni è morto a Passo San Ginesio (Macerata). Stava passeggiando per

Bimbo di 9 anni viene travolto e ucciso da un'auto nel maceratese : Il piccolo è sfuggito al controllo della madre, ha attraversato a un incrocio e poi è stato investito. La vettura era guidata da un anziano. Ha perso la vita a soli 9 anni in un incidente stradale a San Ginesio, in provincia di Macerata. Il bambino è stato travolto da un’auto guidata da un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sceso dalla macchina sfuggendo così al controllo di sua madre. Ha attraversato a un ...

