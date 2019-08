Beautiful | news USA | come vanno gli ascolti negli Stati Uniti?

Fonte : tvsoap

(Di lunedì 19 agosto 2019) Per una volta le nostredaglinon riguardano le vicende dida noi ancora inedite, ma difficoltà tecniche per i telespettatori americani nel riuscire a vedere in video le vicende di casa Forrester! Tutto è iniziato a luglio quando, in molte aree degli, i canali del network CBS sonooscurati a causa di uno strappo tra la rete televisiva e il partner per abbonati AT&T, che distribuisce il segnale in numerose zone del Paese. Il “blackout” ha infatti interessato, tra le altre, le aree di New York, Los Angeles, Chicago, Minneapolis, Miami, Sacramento ecc… Il motivo? Il difficile raggiungimento di un contratto tra le due parti, alla scadenza del precedente, durato sette anni. Tra accuse reciproche, le due contendenti hanno difeso le proprie posizioni e, in particolare, la CBS è corsa ai ripari per tamponare le inevitabili ...

zazoomnews : Beautiful dove eravamo rimasti: il riassunto delle puntate precedenti - #Beautiful #eravamo #rimasti: - zazoomnews : Beautiful puntate America Hope furi di sé: lo schiaffo alla cugina Flo - #Beautiful #puntate #America #schiaffo -