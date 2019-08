Beautiful e Il Segreto ancora in vacanza | torneranno su Canale 5 lunedì 26 agosto

Beautiful - Il Segreto e Bitter Sweet cancellate : a Ferragosto in onda solo Una Vita : Le soap si concedono un meritato riposo estivo. solo le vicende di Calle Acacias continuano a farci compagnia nella settimana di Ferragosto.

Il Segreto e Beautiful cancellate per la prossima settimana : su Canale5 solo Una Vita e Bitter Sweet : Cambiamenti importanti per le soap Mediaset. Per la prossima settimana, dal 5 al 9 agosto, Il Segreto e Beautiful non andranno in onda. Regolare Una Vita mentre Bitter Sweet raddoppia.

Beautiful Anticipazioni Americane : Liam chiede aiuto a Wyatt per scoprire il "segreto" di Thomas e Flo : Dopo aver sentito Thomas parlare con Flo di un segreto, Liam vuole scoprire di che si tratta e chiede aiuto a Wyatt, compagno della Fulton.

Beautiful Anticipazioni Americane : Liam sorprende Flo e Thomas mentre parlano di un "segreto" : Phoebe ha pronunciato la parola mamma un attimo prima del Sì, lasciando Hope di sasso, Thomas non è intervenuto e Flo è furiosa: "per quando ancora pensi di mantenere il segreto?"

Beautiful Anticipazioni 18 luglio 2019 : Il segreto di Bill è in pericolo : Justin ammonisce Bill del rischio che corre dopo il bacio con Brooke. La Logan potrebbe infatti rivelarlo a Katie o a Ridge.