Beautiful da record in America dopo 32 anni Merito dei ‘figli di’

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 19 agosto 2019)Se in Italia funziona ancora ma si mantiene ben lontano dai livellidi un tempo (oltre 6 milioni di spettatori nei momenti), in– dove forse il fenomeno forse non ha mai attecchito come da noi -sembra aver trovato un nuovo ‘elisir di giovinezza’. Con gli storici Ridge e Brooke messi in secondo piano in favore delle loro figlie, nella settimana dal 5 al 9 agosto, inla soap opera CBS, nata il lontano 23 marzo 1987, ha raggiunto il suo personaledi ascolti in 32di emissione, risultando il programma più visto di tutto il daytime nella fascia donne 25-54ha registrato lo 0.9% di rating in quella fascia di pubblico raggiungendo 3,38 milioni di telespettatori totali (Febbre d’Amore rimane prima sul totale individui con 3,6 milioni). Nella settimana precedente la soap ha raggiunto il...