Basket – Sacchetti fa fuori Aradori in vista dei Mondiali | lo sfogo sui social è

Basket - Meo Sacchetti sul ko contro la Serbia : “Non è bello perdere così. Il taglio di Aradori? Scelta tecnica” : Non è un bel momento per la Nazionale italiana di Basket, reduce dal secondo ko consecutivo nel Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia). Dopo aver perso contro i padroni di casa ieri, è arrivata un’altra sconfitta contro la forte Serbia: 96-64 lo score in favore della formazione allenata da Sasha Djordjevic, dominante dal secondo quarto in avanti. In casa azzurra l’assenza di uomini di peso si è sentita e al di là di un Marco ...

Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia : coach Sacchetti taglia Pietro Aradori : Pietro Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo ...

Basket - parla Sacchetti dopo la sconfitta con la Grecia : “Queste partite ci servono per migliorare” : Arriva la prima sconfitta che fa male per la Nazionale italiana di Basket, in pieno periodo di preparazione verso l’appuntamento dell’anno, i Mondiali in Cina. Gli azzurri sono stati travolti dalla Grecia guidata da un fenomenale Giannis Antetokounmpo nella prima giornata del torneo dell’Acropolis ad Atene: 83-63 il risultato che non ammette repliche. Delusione, ma anche parole di consapevolezza per il ct degli azzurri Meo Sacchetti: ...

Basket - Meo Sacchetti : “Gallinari e Datome saranno il nostro regalo. Gentile utilissimo se non vorrà essere sempre protagonista” : Mission Impossible? Forse sì. Centrare la qualificazione olimpica per la Nazionale di Basket, rientrando tra le prime due formazioni del Vecchio Continente ai prossimi Mondiali in Cina (inizio 31 agosto), è complicato. Tante le rivali quotate e tanta la concorrenza. Verrebbe voglia di fare un discorso per mettere in discussione un criterio che, a conti fatti, si sta rivelando eccessivamente stringente per l’Europa, volto a favorire (forse) ...

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti striglia l’Italia dopo il torneo di Verona e ne taglia 3 : i nomi degli esclusi : Bilancio negati e atteggiamento da rivedere per l’Italia dopo il torneo di Verona: con queste parole Meo Sacchetti striglia gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019. Intanto arrivano i primi 3 tagli Vittoria contro Senegal e Venezuela, sconfitta in rimonta contro la Russia. L’Italia torna a casa dalla Verona Basketball Cup con un bilancio positivo nelle vittorie, ma al quanto negativo sotto il profilo tattico e ...

Verona Basketball Cup 2019 – Italia ko con la Russia - le parole del ct Sacchetti e di Marco Belinelli : Il ct azzurro ha commentato con amarezza la sconfitta subita contro la Russia, stesso stato d’animo per Marco Belinelli Prima sconfitta per l’Italia sul percorso verso la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri giocano una buona pallacanestro ma sulla sirena vengono puniti da una tripla di Vitaly Fridzon. Vince la Russia 72-70 e sono molti rimpianti per i ragazzi di Meo Sacchetti, che dilapidano un vantaggio di 16 punti nel solo ultimo ...

Basket Verona Cup 2019 - Meo Sacchetti : “Attendo squadre più aggressive per vedere i passi avanti” : L’Italia ha dominato contro il Senegal nella prima partita della Verona Basketball Cup 2019. Meo Sacchetti è stato intervistato a fine partita da Sky Sport ed ha parlato proprio degli avversari di giornata: “Sicuramente i nostri avversari hanno avuto dei problemi, si sono trovati da poco e si vede che non sono rodati”. Il CT azzurro ha parlato della prestazione degli azzurri e del modo di giocare: “Noi abbiamo cercato di ...

Basket - Verona Cup 2019. Sacchetti : “Farò 3 tagli verso i Mondiali. L’appendicite di Gallinari? Poteva andare peggio” : L’Italia ha incominciato il percorso di avvicinamento ai Mondiali 2019 di Basket che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, la nostra Nazionale sarà impegnata nella Verona Basketball Cup, il torneo amichevole che andrà in scena al PalaOlimpica della città veneta nel weekend dell’8-10 agosto. Gli azzurri sfideranno Senegal, Russia e Venezuela: un trittico importante che permetterà al CT Meo Saccheti di operare i primi ...

Basket - Mondiali 2019 : come cambierebbe l’Italia senza Nicolò Melli? Le soluzioni tattiche a disposizione di Sacchetti : Ormai è l’argomento di questi giorni: la possibile assenza di Nicolò Melli ai Mondiali di Cina 2019. I postumi dell’operazione al ginocchio sono in continua fase di valutazione da parte dello staff azzurro, ma non filtra ottimismo dalle parti degli ambienti della Nazionale in merito alla presenza del giocatore da poche settimane firmato dai New Orleans Pelicans, in NBA. Per il momento l’intenzione di coach Meo Sacchetti è di ...

ItalBasket - Melli salta il training camp di Pinzolo : decisione presa in accordo con il ct Sacchetti : Il giocatore azzurro è ancora alle prese con il recupero dall’operazione al ginocchio, svolta al termine del campionato turco Nicolò Melli è stato autorizzato a non partecipare al training camp di Pinzolo (23/29 luglio). In accordo con il Ct Sacchetti e lo staff medico sanitario Azzurro, le condizioni dell’atleta, sottoposto ad un intervento al ginocchio già programmato alla fine del campionato turco, verranno monitorate di settimana ...

Basket - Trentino Cup 2019 : i convocati dell’Italia. Diciannove gli azzurri chiamati dal CT Meo Sacchetti : La Nazionale italiana di Basket si prepara ad affrontare la Trentino Cup e il CT azzurro, Meo Sacchetti, ne approfitta per ridurre la rosa dei papabili per i Mondiali da 24 a 19 unità: tanti sono i convocati per il ritiro di Pinzolo che precederà il quadrangolare. Restano fuori dopo questa prima scrematura Stefano Tonut, Achille Polonara, Davide Moretti, Diego Flaccadori e Davide Pascolo. Si tratta del primo torneo vero e proprio in preparazione ...

Basket - la Nazionale Italiana pronta per il raduno di Pinzolo : ecco la lista dei 19 convocati dal ct Sacchetti : Il ct italiano ha convocato diciannove atleti, che partiranno il prossimo 22 luglio alla volta di Pinzolo per il raduno dell’ItalBasket Sono 19 gli atleti convocati dal CT Meo Sacchetti per l’inizio dell’estate Azzurra, al via il 22 luglio a Milano. Il giorno seguente l’Italia si trasferirà a Pinzolo, per il secondo anno sede ufficiale del raduno dell’ItalBasket. La Nazionale rimarrà nell’alta Val Rendena fino al 29 luglio, quando ...