Basket | Pietro Aradori infuriato per l’assenza ai Mondiali | “Avete fatto i furbi con me

Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia : coach Sacchetti taglia Pietro Aradori : Pietro Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo ...

Basket – Pietro Aradori lascia la Virtus Bologna : confermata la risoluzione del contratto : Pietro Aradori lascia la Virtus Bologna: il club emiliano conferma la risoluzione del contratto del suo ex capitano Dopo 58 presenze collezione dal 2017 ad oggi, Pietro Aradori lascia ufficialmente la Virtus Bologna. La notizia era nell’aria da diversi giorni, mancava solo l’ufficialità arrivata nelle ultime ore. L’ex capitano delle Vu Nere ha trovato l’accordo con la società per la risoluzione del ...

Basket : Pietro Aradori-Fortitudo Bologna - accordo sempre più vicino : Sembrava un’utopia, e invece il secondo passaggio dalla Virtus alla Fortitudo Bologna nel giro di pochi anni si sta per verificare. Dopo che, in A2, Guido Rosselli si è trasferito da una compagine bolognese all’altra, sta per accadere lo stesso in A, con Pietro Aradori al centro dell’intrigo di mercato. L’ormai ex capitano delle V nere, che Sasha Djordjevic ha eliminato dai piani della squadra, è ormai in procinto di ...