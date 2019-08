Basket | Mondiali 2019 | il calendario e le date giorno per giorno Programma | orari e tv

Basket – Gli azzurri in volo verso Pechino : in Cina l’ultimo torneo di preparazione in vista dei Mondiali 2019 : azzurri oggi in viaggio per la Cina. volo Atene Pechino dalle 14.00 (ora greca) e poi trasferimento a Shenyang. torneo il 23, 25 e 26 contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda In archivio anche la terza fase della preparazione Mondiale. Dopo il training camp di Pinzolo e il raduno di Verona, termina anche il torneo dell’Acropolis ad Atene. Gli azzurri viaggeranno oggi dalla Capitale greca alla volta di Pechino (partenza alle 14.00 ora ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversario dell’Italia nel girone. Spiccano Moreira e Morais : L’Angola ha svelato i convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina, la compagine africana è inserita nel girone dell’Italia e gli azzurri andranno a caccia della vittoria (proprio come contro le Filippine) per puntare al passaggio del turno nel gruppo in cui la Serbia dovrebbe fare la voce grossa. Spiccano il centro Yanick Moreira che lo scorso anno ha vestito la casacca della Virtus Bologna e Carlos ...

Basket - Mondiali 2019 : Datome e Gallinari debuttano nel Torneo di Shenyang - tornano i big per l’Italia : Mancano meno di due settimane ai Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina, l’Italia vuole essere protagonista nell’attesissima rassegna iridata ma le tre sconfitte rimediate nel Torneo dell’Acropoli contro Serbia, Grecia e Turchia non fanno dormire sonni sereni alla compagine guidata dal CT Meo Sacchetti. Oggi la nostra Nazionale parte per l’Oriente e si avvicinerà sempre più concretamente ...

Basket - Pietro Aradori infuriato per l’assenza ai Mondiali : “Avete fatto i furbi con me - vi ho nel mirino” : Pietro Aradori è letteralmente infuriato per la sua assenza dalla lista dei convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Il CT Meo Sacchetti aveva parlato di scelta tecnica ma il cestista italiano non ci sta e ha sfogato tutta la sua rabbia su Instagram dove ha pubblicato una story dai toni molto duri: “Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L’importante è non rimanere a terra. Voi ...

Mondiali Basket 2019 – Belinelli suona la carica : “Italia 11ª nel ranking Fiba? Me la sono segnata! Cuore e grinta le armi per stupire” : Marco Belinelli suona la carica per un’Italia ‘snobbata’ dalla Fiba e in difficoltà nel pre-mondiale: il cestista azzurro vuole una squadra con tanto Cuore e grinta “L’ho visto sul loro profilo Instagram, ho fatto immediatamente lo screenshot. Non siamo nelle prime 10, voglio tenermelo nel telefono come motivazione“, si è espresso così Marco Belinelli in merito al ranking della Fiba che pone l’Italia ...

Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia : coach Sacchetti taglia Pietro Aradori : Pietro Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo ...

Basket - Mondiali 2019 : Pietro Aradori non farà parte dei dodici azzurri che andranno in Cina : L’indiscrezione, rilanciata da “La Gazzetta dello Sport“, è importantissima: il CT della Nazionale italiana di Basket, Romeo Sacchetti, avrebbe deciso di non portare in Cina, tra i dodici convocati per i Mondiali, Pietro Aradori, al quale il tecnico avrebbe comunicato la scelta in mattinata. L’ala, che ha all’attivo 154 gettoni in azzurro, passata nei giorni scorsi dalla Virtus alla Fortitudo, restando dunque a ...

Basket - Mondiali 2019 : sciopero per la nazionale del Venezuela in vista della rassegna iridata : Dopo il clamoroso sciopero indetto un paio di giorni fa dalla Costa d’Avorio, un’altra nazionale impegnata nei prossimi Campionati del Mondo 2019 di Basket maschile ha deciso di proclamare uno sciopero in vista della rassegna iridata. Questa volta si tratta della selezione del Venezuela, inserita tra l’altro nel gruppo A insieme a Costa d’Avorio, Polonia e Cina, che ha voluto lanciare un forte messaggio alla propria ...

DIRETTA ITALIA GRECIA/ Streaming video e tv : gli azzurri ai Mondiali - Basket - : DIRETTA ITALIA GRECIA Streaming video e tv della partita, prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

Basket - Europei Under16 2019 - Italia-Grecia 64-63 : gli azzurri volano in semifinale e si qualificano per i Mondiali Under17 : Grande prestazione degli azzurrini al Carnera di Udine. La Nazionale Italiana batte 64-63 la Grecia agli Europei Under16 di Basket, vola in semifinale e ottiene anche la qualificazione ai Mondiali Under17 del prossimo anno, che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria). La squadra guidata da Gregor Fucka centra così un successo importantissimo, ottenuto grazie ad una rimonta pazzesca nel finale. I nostri portacolori si troveranno di fronte la Francia ...

Basket - Mondiali 2019 : Datome e Gallinari sulla via del recupero in vista della rassegna iridata : La Nazionale di Basket di Meo Sacchetti è a lavoro presso il centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma in vista dei Mondiali 2019, che prenderanno il via il 31 agosto (esordio per gli azzurri contro le Filippine). Nella giornata di ieri purtroppo è arrivata una brutta notizia, ovvero il forfait di Nicolò Melli che non parteciperà alla rassegna iridata. Il 28enne reggiano, operato al ginocchio lo scorso 27 giugno, ha cercato ...

Basket - Mondiali 2019 : clamoroso sciopero dei giocatori della Costa d’Avorio : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in Costa d’Avorio alla vigilia del Mondiale in Cina, l’appuntamento più importante dell’anno per il Basket al maschile. Gli africani, inseriti nel girone A della manifestazione iridata con Polonia, Venezuela e Cina, come riportato da Basketinside, hanno deciso di proclamare uno sciopero a causa dei mancati bonus ricevuti e promessi dalla Federazione. Queste le parole del capitano ...

Basket : Nicolò Melli non recupera dopo intervento - niente mondiali : Nicolo' Melli non partecipera' alla FIBA World Cup 2019. L'atleta, ingaggiato in Nba dai Pelicans di New Orleans per la prossima stagione