Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019) Una notizia che ha scioccato il mondo della pallacanestro., uno dei coach più popolari al mondo, ha annunciato in una lunga lettera sul sito dell'Olympiacos di Atene, il suo club, di soffrire dimultipla. L'attuale capo allenatore della formazione greca, con un passato anche in NBA e in Italia (ha guidato le Benetton Treviso dal 2005 al 2007) ha raccontato la sua battaglia contro la malattia., uno degli allenatori di pallacanestro più esperti e conosciuti al mondo soffre dimultipla. Questo l'annuncio da parte del 60enne sul sito ufficiale della sua attuale squadra, l'Olympiacos: "A volte la vita ti mette di fronte a determinate situazioni senza alcun motivo. Questi sono i momenti che ti costringono a effettuare delle scelte che mettono davvero alla prova il tuo carattere. Alcuni mesi fa mi è stata diagnosticata unamultipla ...

Eurosport_IT : Lucidità e coraggio per combattere la malattia: forza David Blatt ???? ll post completo dell'allenatore dell'Olympi… - MarcoBeltrami79 : Basket, l'annuncio shock di David Blatt: 'Ho la sclerosi multipla' - ProfTheProof : RT @Eurosport_IT: Lucidità e coraggio per combattere la malattia: forza David Blatt ???? ll post completo dell'allenatore dell'Olympiacos… -