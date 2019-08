Basket – Gli azzurri in volo verso Pechino | in Cina l’ultimo torneo di preparazione in

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia-Turchia 70-72. Terza sconfitta consecutiva. Alessandro Gentile è il migliore degli azzurri : Terza sconfitta consecutiva per l’Italia in questo Torneo Acropolis 2019 per mano della Turchia. Gli azzurri rimangono all’ultimo posto in classifica. Romeo Sacchetti dovrà lavorare duramente in vista del Mondiale che si disputerà a fine di questo mese in Cina. Gentile e compagni devono assolutamente migliorare l’affiatamento in difesa ed essere maggiormente precisi in attacco. CRONACA Torneo Acropolis Italia-Turchia PRIMO ...

LIVE Italia-Turchia 45-41 Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : partenza convincente degli azzurri nel terzo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-41 1/2 per Gentile dalla lunetta. 45-41 Hackett lasciato con tanto spazio palleggia e mette a segno la tripla frontale. 42-41 Belinelli inizia a carburare e realizza un altro canestro da due. 40-41 Korkmaz ci punisce da tre dopo una pessima gestione degli azzurri. 40-38 Magnifica palla di Belinelli in angolo da Hackett: solo retina per il nostro play. 37-38 SEMPRE GENTILE! L’azzurro ...

LIVE Italia-Turchia Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : gli azzurri devono reagire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dichiarazioni di Sacchetti – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Italia-Turchia – Cronaca di Italia-Serbia – Highlights e sintesi di Italia-Serbia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, ultima giornata del Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri di Romeo Sacchetti sfidano l’unica squadra della competizione attualmente alla ...

Basket - Europei Under16 : Italia-Russia 73-68 - gli azzurrini si tingono di BRONZO al Carnera di Udine : Il Basket italiano può sorridere guardando alle proprie rappresentative giovanili. Dopo gli ori Europei vinti dalle selezioni Under20 e Under18 femminili, oggi l’Under16 maschile ha conquistato un onorevolissimo BRONZO nella rassegna continentale, battendo 73-68 la Russia e conquistando la terza medaglia in questa magica estate per il movimento nostrano. Gli azzurrini, che non salivano sul podio dal 1991, hanno ottenuto anche la ...

Basket - Meo Sacchetti sul ko contro la Serbia : “Non è bello perdere così. Il taglio di Aradori? Scelta tecnica” : Non è un bel momento per la Nazionale italiana di Basket, reduce dal secondo ko consecutivo nel Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia). Dopo aver perso contro i padroni di casa ieri, è arrivata un’altra sconfitta contro la forte Serbia: 96-64 lo score in favore della formazione allenata da Sasha Djordjevic, dominante dal secondo quarto in avanti. In casa azzurra l’assenza di uomini di peso si è sentita e al di là di un Marco ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia-Serbia 64-96 - pesantissimo ko degli azzurri ad Atene - Belinelli il migliore azzurro : Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo (83-63), la Nazionale italiana di Basket è tornata in campo quest’oggi per il secondo incontro del Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia). Secondo match e secondo ko pesante per la selezione di Meo Sacchetti, in un mattinata scossa dal taglio per i Mondiali di Pietro Aradori. In una sfida che sa di anticipo rispetto a quel che gli azzurri incontreranno in Cina, ...

LIVE Italia-Serbia Basket 20-25 - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : azzurri avanti ma meglio i balcanici nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-27 2/2 di Jokic dalla lunetta. 20-25 Secondo fallo di Sacchetti: azzurri in difficoltà. 20-25 TRIPLA DI SIMONOVIC! Time-out Italia. 20-22 È freddo anche al ferro il gigante Jokic. 20-21 Arrivano i primi punti per Jokic. 20-19 2/2 di Micic: quarto serrato sin qui. 20-17 Buona penetrazione di Gentile che schiaccia e +3 Italia. 18-17 Tripla di Guduric! 18-14 1/1 ottima partenza azzurra. 17-14 ...

LIVE Italia-Serbia Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : antipasto di Mondiale per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il girone dell’Italia nel Torneo Acropolis 2019–I convocati per il Torneo ellenico–La sconfitta schiacciante contro la Grecia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Serbia, seconda giornata del Torneo Acropolis 2019. Dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia di oltre 20 punti per 83-63, gli azzurri tornano in campo contro la Serbia in un grande classico ...

Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia : coach Sacchetti taglia Pietro Aradori : Pietro Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo ...

Basket - parla Sacchetti dopo la sconfitta con la Grecia : “Queste partite ci servono per migliorare” : Arriva la prima sconfitta che fa male per la Nazionale italiana di Basket, in pieno periodo di preparazione verso l’appuntamento dell’anno, i Mondiali in Cina. Gli azzurri sono stati travolti dalla Grecia guidata da un fenomenale Giannis Antetokounmpo nella prima giornata del torneo dell’Acropolis ad Atene: 83-63 il risultato che non ammette repliche. Delusione, ma anche parole di consapevolezza per il ct degli azzurri Meo Sacchetti: ...

DIRETTA ITALIA GRECIA/ Streaming video e tv : focus sugli ellenici - Basket - : DIRETTA ITALIA GRECIA Streaming video e tv della partita, prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

