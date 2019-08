Barista cinese uccisa a Reggio Emilia | il killer si è costituito nella notte

Reggio Emilia - omicidio Barista cinese : ricercato si costituisce : Reggio Emilia , omicidio barista cinese : ricercato si costituisce Hicham Boukssid, 34 anni, ricercato e latitante da dieci giorni, si è presentato nella notte dai Carabinieri. È il presunto assassino della 25enne Hui "Stefania" Zhou, uccisa il 9 agosto nel bar dove lavorava. Non è ancora chiaro il movente del ...

Reggio Emilia - omicidio della Barista cinese : si costituisce l’assassino. Era in fuga da 10 giorni : Si è costituito l’uomo accusato di aver ucciso Hui ‘Stefanià Zhou, la barista cinese di 25 anni assassinata a coltellate lo scorso 8 agosto a Reggio Emilia. Il presunto killer, identificato dalla Polizia in Hicham Boukssid, 34 anni, si è presentato in una caserma dei Carabinieri della città Emiliana dopo oltre 10 giorni di latitanza. Il presunto assassino, un senza fissa dimora di origine marocchina, era stato individuato il giorno ...