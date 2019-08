Balotelli | “Non è stato difficile scegliere Brescia Adesso l’obiettivo è l’Europeo”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2019) È il Marioday, presentato ufficialmente come nuovo calciatore delMario. Il presidente Cellino ha presentato così Mario ai giornalisti presenti “Non è un’operazione pubblicitaria. Non è di buon gusto parlare di contratti e cifre nelle presentazioni. Mario ci ha messo in condizione di poterlo avere con noi”. Come è nata la trattativa? “Non ècosì. Quando è arrivata la loro offerta non ho pensato ad altro. Qui posso avere tutto, perché è la squadra della mia città” Le tue paure a 29 anni? “Paure, zero. L’obiettivo è quello di far crescere questa squadra, grazie al contributo che potrò dare alla squadra. Penso che abbiate più paura voi che io” Anche il presidente Cellino ha voluto sottolineare l’importanza della serenità per Mario “Non voglio che Mario si senta sotto ...

