ATP Winston-Salem – Cecchinato al secondo turno | Bublik si ritira al secondo set

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Marco Cecchinato supera il primo turno - Alexander Bublik si ritira col palermitano in vantaggio di un set : Dopo nove sconfitte consecutive Marco Cecchinato finalmente passa un turno del circuito maggiore beneficiando dopo 54 minuti di gioco del ritiro sul 7-6 1-0 del suo avversario, il kazako Alexander Bublik, nell’ATP 250 sul cemento statunitense di Winston-Salem, Carolina del Nord. il punteggio segue i servizi nel primo set, Cecchinato è l’unico a dover salvare palle break, due, nel settimo game. Inevitabile la conclusione al tie-break, anche qui ...

ATP Winston-Salem – Seppi ko all’esordio - Berdych trionfa in tre set : Seppi eliminato al primo turno dell’ATP Winston-Salem: Berdych trionfa in tre set Niente da fare per Andreas Seppi al Winston-Salem Open, torneo Atp 250 con montepremi da 807.210 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University di Winston-Salem, nella Carolina del Nord. Il tennista italiano, al rientro in campo dopo un mese e mezzo di riposto, è stato eliminato al primo turno per mano di Thomas Berdych. L’ex ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di domenica 18 agosto. Fuori Andreas Seppi - avanza Robin Haase : Prima giornata di incontri per il torneo ATP 250 di Winston Salem: sul cemento outdoor statunitense in casa Italia si registra la sconfitta dell’unico azzurro impegnato, Andreas Seppi, contro la wild card boema Tomas Berdych, che si impone con lo score di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 45 minuti. Negli altri quattro incontri disputati arrivano i successi dell’olandese Robin Haase, che batte per 6-4 7-6 (3) il padrone di casa, lo ...