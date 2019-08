As | “La Juve su Neymar | 37 milioni l’anno a lui | 100 milioni più Dybala al Psg”

Di Natale : “La Juve è favorita - ma Inter e Napoli hanno fatto un buon mercato” : La Gazzetta dello Sport Intervista, oggi, Totò Di Natale. Napoletano, è stato una bandiera dell’Udinese. Secondo lui il campionato che sta per iniziare sarà più equilibrato dello scorso anno: “La Juve è favorita ma l’Inter ha fatto un grande mercato così come il Napoli, che avrà anche il vantaggio del secondo anno con Ancelotti. Il Napoli negli ultimi anni ha fatto sempre delle grandi stagioni ma è stato sfortunato a incrociare sul ...

Juventus - l’indiscrezione di Condò : “La priorità è cedere lui” : Juventus – Paolo Condò, giornalista e telecronista per Sky Sport, ha commentato il match di oggi tra la squadra di Sarri e la Triestina. Nelle sue parole anche un commento sul mercato, con una indiscrezione su un giocatore destinato a partire. Juventus, le parole di Condò su Mandzukic “Da quello che ho scoperto, la Juventus […] More

Milan - Paquetà : “La Juve ha Ronaldo? Sì - ma il nostro obiettivo deve essere comunque il primo posto” : “Penso che ogni giocatore che viene al Milan debba aggiungere qualcosa al lavoro che già viene svolto. Adesso con il nuovo allenatore e con le nuove idee di gioco credo che il Milan sia ancora più forte e lotterà per vincere altri trofei e raggiungere il tanto atteso posto in Champions“. Sono queste le parole a Sky e Milan Tv del ceontrocampista rossonero Paquetà. “Anche se la Juventus è una grande squadra e ha ottimi ...

Forgione : “La prona stampa tace sui problemi in casa Juventus” : Lo scrittore e giornalista Angelo Forgione, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post che richiama l’attenzione sul silenzio della stampa nazionale della situazione in casa Juventus Angelo Forgione, fondatore del V.A.N.T.O., sottolinea come i mezzi di informazione non palesino ciò che, anche con una semplice analisi, è un problema non da poco nei conti del club bianconero: “Forse non ve ne siete accorti ma c’è un ...

Kiss Kiss Napoli – Oliva : “La Juventus può fare tutto - hanno paura di andargli contro - vi ricordo cosa mi successe” : Patrizio Oliva, campione di pugilato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul divieto posto in un primo momento della Juventus, poi modificsto per i nati in Campania di assistere a Juve-Napoli: “La Juventus si può permettere di fare quello che vuole, alla Domenica Sportiva quando dissi che si giocava in undici contro quattordici, nessuno intervenne perchè hanno tutti paura di sbagliare. Dzeko per il Napoli? Noi abbiamo ...

Cobolli Gigli : “La Juve senza classe e riconoscenza verso Marotta - Dybala e Mandzukic” : Nel corso dell’intervento a Radio Kiss Kiss, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del divieto inizialmente posto dalla Juve ai nati in Campania per Juve-Napoli ma anche più in generale del club bianconero. In particolare si è soffermato su una caduta di stile da parte della Juventus: “Ho notato una mancanza di classe e riconoscenza da parte della Juventus. Per esempio Marotta è stato allontanato in maniera piuttosto fredda. Si è detto ...

De Luna : “La decisione della Juve è la versione societaria del tifo demenziale della sua curva” : Repubblica Torino intervista lo storico Giovanni De Luna. Nato a Battipaglia, vive a Torino dal 1961. Tifa Juventus. Eppure, per la decisione della Juventus di vietare l’acquisto dei biglietti per il match contro il Napoli allo Stadium ai nati in Campania, il 31 agosto non potrebbe andare allo stadio. Lo storico definisce la scelta del club “grottesca e paradossale”. La Juve, spiega, penalizza proprio i suoi tifosi. “Si ...

Lukaku - salta lo scambio con la Juve e l’Inter spera. Conte : “La nostra rosa non è completa” : Romelu Lukaku si allontana, forse in modo definitivo, dalla Juventus. Secondo i media inglese il Manchester United si sarebbe tirato indietro, facendo saltare lo scambio con l’attaccante bianconero Paulo Dybala. Possibile, ora, che l’Inter torni sull’ex giocatore del Chelsea, che resta in uscita dall’Old Trafford. “La nostra rosa è incompleta, abbiamo ancora alcune lacune” ha detto in conferenza stampa ...

Insigne : “La Juventus ha cambiato allenatore. Noi no. Partiamo in vantaggio” : Contro il Liverpool, Lorenzo Insigne ha giocato una gran partita, confezionando un gol da fuori area e due assist accentrandosi da sinistra. Oggi il Corriere dello Sport pubblica un’intervista al Magnifico in cui Lorenzo riconosce il valore di amichevoli internazionali come quella contro il Liverpool e quelle che il Napoli giocherà tra poco. “Sono sfide che servono, che aiutano a crescere chi non ha avuto possibilità di viverle e ...

Inter - Skriniar avverte : “La Juventus non è solo Cristiano Ronaldo” : “La Juventus ha giocatori molto forti, non solo Cristiano Ronaldo. Giocare contro Cristiano Ronaldo non è mai facile è uno dei più forti al mondo: tutta la squadra dovrà lavorare bene”. A dirlo è Milan Skriniar, difensore dell’Inter, alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per l’International Champions Cup. “Dovremo mettere in pratica ciò che stiamo apprendendo negli allenamenti: dobbiamo fare ...

Novità Icardi-Napoli - l’entourage a R KK : “La Juve non è la prima scelta! Icardi vuole una piazza che lo ami - azzurri in pole…” : Calciomercato Napoli le ultime su Icardi Mauro Icardi tra Juventus e Napoli, ultimamente le voci dicono che sia più propenso a scegliere il club bianconero, ma l’entourage del giocatore è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli e a microfoni spenti, ha rilasciato parole che fanno sognare i tifosi azzurri. Icardi, l’entourage apre! Inter news – Diego De Luca è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la ...

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Juventus – “La vita è incredibile e vale la pena di sognare” - la gioia di Buffon dopo l’ufficialità del suo ritorno in bianconero : Gigi Buffon è nuovamente un giocatore della Juventus: le prime parole del portiere italiano dopo la firma col club bianconero E’ un Gigi Buffon sorridente e carico, quello apparso oggi al JMedical per le visite mediche che hanno preceduto la firma. Il portiere italiano p nuovamente un giocatore della Juventus. “Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di tornare a casa e di avere ancora ...

VIDEO – De Laurentiis sui tifosi bianconeri : “La Juve raggruppa tutti gli insoddisfatti del Sud - i veri torinesi tifano Torino! Fatturato 10 anni in crescita - fatte grandi cose…” : De Laurentiis parere sui tifosi bianconeri Il presidente del Napoli De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset a margine di un evento alla Camera dei deputati. Il patron ha espresso una sua considerazione riguardo il dualismo con la Juventus ed i suoi tifosi. Queste le sue dichiarazioni: “La nostra competitor di sempre è la Juve, proprio per un fatto di tifo ovviamente. La Juventus avendo un ...