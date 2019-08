“Artisti si mobilitino per porti aperti” | l’appello degli Assalti Frontali

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roma, 19 ago. (AdnKronos) – di Luca Monaco“Tutti noi abbiamo delle responsabilità personali e collettive e ognuno nel proprio ambito dovrebbe impegnarsi in difesa dei diritti umani, parlo anche ai miei colleghi artisti, facciano sentire la propria voce in difesa dei migranti. Idobbiamo aprirli non solo in mare, ma anche dentro le città”. Così all’Andkronos ‘Militant A’, la voce del gruppo rap ‘’ commenta la decisione del Viminale di trasferire in Spagna, dopo 18 giorni di stallo, i . “E’ importante parlare e prendere posizione ‘ aggiunge il cantante’ – con la poesia, con i video, con le canzoni”. Come fece proprio il gruppo rap già otto anni fa, quando uscì con il singolo ‘Lampedusa lo sa’. Il testo condanna i respingimenti e celebra ...

