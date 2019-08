“Artisti si mobilitino per porti aperti” - l’appello degli Assalti Frontali : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – di Luca Monaco“Tutti noi abbiamo delle responsabilità personali e collettive e ognuno nel proprio ambito dovrebbe impegnarsi in difesa dei diritti umani, parlo anche ai miei colleghi artisti, facciano sentire la propria voce in difesa dei migranti. I porti dobbiamo aprirli non solo in mare, ma anche dentro le città”. Così all’Andkronos ‘Militant A’, la voce del gruppo rap ...