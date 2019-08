Arianna David | Il mio ex ha tentato di investirmi

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) Intervistata da Francesco Canino di Spy,, vincitrice di Miss Italia nel 1993 ha rivelato di aver subito violenze dal suo ex fidanzato: “Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi. E’ arrivato a sequestrarmi in casa e hadi”. La donna, concorrente della terza e della nona edizione dell'Isola dei Famosi, ha inoltre rivelato che il suo ex fidanzato ha cercato di farle fare un incidente automobilistico sfasciandole i tergicristalli della macchina nel corso di una giornata di pioggia e questo sarebbe stato l'episodio che l'ha portata a denunciarlo.Infine, laha colto l'occasione per spiegare la genesi del suo celebre "Sono piena!". “Gli autori sono stati dei geni ma hanno dimenticato di far vedere l’antefatto. Maria Giovanna si lamentava ...

