Andrea Damante e Paola Di Benedetto avvistati insieme a Ibiza

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) A neppure dieci giorni di distanza dall'ultima volta,Disono stati pizzicati di nuovo. In un video che è stato pubblicato su Instagram da un amico del dj, si vedono i ragazzi chiacchierare molto vicini e scambiarsi sorrisi di complicità all'Ushuaia. Mentre l'influencer non disdegna la compagnia del tronista di Uomini e Donne, il suo ex Federico Rossi continua a mandarle romantici messaggi in codice da Los Angeles.e la Divicinissimi all'Ushuaia È passato poco tempo da quando i siti di gossip si sono occupati dell'inaspettato incontro in discoteca tra la neo singleDi. Sebbene la rivista "Chi" abbia definito il rapporto tra i due ragazzi una semplice amicizia, nella giornata di oggi sono circolate nuove chiacchiere in merito. Il blog "Vicolo delle News", infatti, ha informato i curiosi ...

