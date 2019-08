Amazon vende benzina scontata per promuovere una serie tv e la polizia la blocca

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) A Santa Monica, in California,ha promosso una campagna perla seconda stagione dellatv Marvelous Mrs Maisel, in onda su Prime, con cartelloni che sponsorizzavano frappé, stanze di albergo, biglietti del cinema e altri prodotti o servizi in vendita ai prezzi del 1959. E agli automobilisti del luogo non è sembrato vero di poter acquistare laa 30 centesimi al gallone. Tanto che si sono create in pochissimo tempo lunghe code alle stazioni di servizio che hanno costretto laa intervenire. https://twitter.com/abc7johngregory/status/1162046370649235456ha coinvolto alcune aziende della città per portare indietro le lancette dell’orologio (e dei prezzi) al 1959, anno in cui è ambientata latv. Il gruppo sta celebrando un Maisel Day in vista della cerimonia degli Emmy Awards, dato che laha ricevuto 20 ...

GiovaB95 : RT @ZovicOG: @GiovaB95 Condizionatore Kooper, 25€ spedizione gratuita su Amazon/15€ se lo vende il casalinghi sotto casa - ZovicOG : @GiovaB95 Condizionatore Kooper, 25€ spedizione gratuita su Amazon/15€ se lo vende il casalinghi sotto casa - Sloutty : So che amazon vende tante cosine così però è molto confusionario e non riesco mai a concludere nulla -