Allerta Meteo Estofex | maltempo sulle Alpi | attenzione a nubifragi e grandine di grandi

Allerta Meteo Veneto : temporali sulle Dolomiti - criticità per il bacino dell’Alto Piave : Ferragosto all’insegna di una bassa o contenuta possibilità di maltempo in Veneto. Sulla zona Dolomitica, in particolare, potrà verificarsi qualche fenomeno temporalesco, specie verso la sera di domani. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14 di oggi in cui è stato fissato il livello di attenzione solo per il bacino Veneto A (Alto Piave). Per il comune ...

Allerta Meteo Ferragosto - piogge e temporali su Alpi - Liguria - Lazio - Calabria e Sicilia. Forte vento di maestrale e mareggiate [MAPPE] : Allerta Meteo – Sarà un Ferragosto di maltempo su gran parte d’Italia: le temperature crolleranno sensibilmente già nelle prossime ore, e l’instabilità che stamattina sta interessando le Regioni Adriatiche (notevole il tornado di Pesaro) si estenderà nel pomeriggio/sera a gran parte del Centro e del Sud, con temporali in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, zone interne della Campania e prime piogge nel basso ...

Allerta Meteo Ferragosto - attenzione al maltempo anche al Centro/Sud : vento di maestrale impetuoso - mare in tempesta [MAPPE] : Allerta Meteo – Mentre il maltempo continua ad interessare a macchia di leopardo gran parte del Nord con fenomeni violenti, venti impetuosi, grandinate e nubifragi, oggi è un’altra giornata di gran caldo oggi al Centro/Sud Italia, con temperature di fuoco. Le massime hanno raggiunto +40°C a Caltagirone, +39°C a Cosenza, Benevento, Taurisano, Francofonte, Marina di Ginosa, Pisticci e Grottaglie, +38°C a Foggia, Guidonia, Tuglie, ...

Allerta Meteo Ferragosto - avviso della protezione civile : violenti temporali nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Una saccatura in arrivo dall’Europa centrale determinerà, nelle prossime ore, condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni di Nord-Est e centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ...

Allerta Meteo Toscana : temporali in arrivo sulle zone interne orientali : La Sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle 13 fino alle 21 di oggi, martedì 13 agosto, per temporali previsti sulle zone interne orientali, in particolare in Casentino, Valdarno superiore, Valtiberina e Valdichiana. Le province interessate sono Arezzo, Firenze e Siena. L'articolo Allerta Meteo Toscana: temporali in arrivo sulle zone interne orientali sembra essere il primo ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord Italia : dal pomeriggio si scatenerà un forte maltempo dalla Pianura Padana al Nord-Est [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Ancora un’altra giornata di forte maltempo oggi per il Nord Italia, ma potrebbero essere interessate anche le regioni centrali. Una depressione si spinge sull’Europa centrale mentre una forte dorsale sui Balcani si sposta sull’Europa orientale-sudorientale e sulla Russia sudoccidentale. Una dorsale si rafforza, invece, sulle Azzorre. Una pronunciata onda breve attraversa le Alpi e il Mediterraneo settentrionale, determinando una ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali anche intensi - vento forte e locali grandinate : “A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto e nel corso della sera/notte, sono previsti temporali organizzati anche intensi più probabili nelle aree di pianura. Associate ai temporali, non si escludono forti raffiche di vento e locali grandinate. I fenomeni temporaleschi tenderanno a spostarsi verso i settori orientali nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all’esaurimento nella seconda parte della ...

Previsioni Meteo : Allerta per forti temporali al Nord e lungo l’Appennino - ultimo giorno di caldo intenso al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Ancora una giornata con l‘Italia divisa in due. Un flusso di aria umida sudoccidentale, facente capo ad un cavo d’onda sulla Spagna, continua a raggiungere le nostre regioni settentrionali ma, quest’oggi, anche parte di quelle centrali. Instabilità, quindi, che persiste su diverse aree del Nord, ma che sarà più accesa nelle ore pomeridiane e soprattutto in quelle serali. Pomeriggio più movimentato anche lungo la dorsale ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - forte vento - nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a sferzare il Nord Italia anche nella giornata odierna, dopo aver colpito già pesantemente Piemonte e Lombardia nelle scorse ore. Per oggi, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso nuovi avvisi. Livello 2 per Nord Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia e parti della Russia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla - migliora il tempo dalla notte : E’ ancora Allerta gialla sul Piemonte per l’ondata di maltempo che sta interessando da ieri tutta la regione. Le maggiori precipitazioni sul Verbano, dove questa mattina sono caduti in poche ore 80 millimetri di pioggia. Una decina gli alberi caduti a Villa Taranto, che non ha pero’ subito danni strutturali e a Ferragosto sarà regolarmente aperta. Resta interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano. Tra i danni causati, si ...

Il Nowcasting di MeteoWeb - Allerta per Piemonte e Lombardia : forti temporali - grandine - nubifragi [LIVE] : Pomeriggio perturbato su diverse aree Piemontesi con raffica di impulsi dal Sud della Francia, tutti fortemente instabili. Dapprima temporali su Torinese, anche forti con nubifragi, verso Astigiano, Nord Alessandrino, Novarese, in evoluzoune verso Nord. Una squall line ( oblunga linea temporalesca) con cumulonembi a svilupo verticale possente è in azione in queste ore tra Centro Sud, ma anche Nord/Nordest Piemote e Centro Nord Lombardia. I ...

Allerta Meteo Lombardia : maltempo a Milano - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo Lombardia – Dalle ore 12 di questa mattina l’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale (C.O.C) per il maltempo e il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione – fa sapere in una nota Palazzo Marino – fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per temporali fino a mercoledì : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle 18 di oggi fino alle 9 di mercoledì, a causa di temporali, anche forti, previsti nelle prossime ore sulla regione. Correnti sudoccidentali – precisa la Protezione civile – interessano il Nord Italia. In quota aria progressivamente più fresca si sovrappone all’aria molto calda presente nei bassi strati. Tale situazione ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” per temporali estesa alla pianura : L’instabilità prevista in Veneto tra il pomeriggio odierno e le prime ore di mercoledì 14 agosto, con rovesci e temporali più probabili lunedì sulle zone montane e pedemontane, si estende domani anche alla pianura, specie dal tardo pomeriggio/sera. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti raffiche di vento, locali grandinate e forti rovesci). Visti i fenomeni Meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ...